El Ayuntamiento de Aranda presenta tres informes que demuestran la viabilidad del tren directo Madrid-Burgos

Antes de que la empresa TRN Táryet entregue a ADIF el informe de viabilidad, el próximo 31 de octubre, el Ayuntamiento de Aranda ha presentado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y a la adjudicataria, tres informes que confía se puedan incorporar en el balance y que, en su opinión, demuestran la viabilidad del ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos.

El alcalde de Aranda, Antonio Linaje Niño, que se desplazó a Madrid con el concejal de Promoción y Movilidad, Juan Manuel Martín Abad, se reunió con la directora de Planificación Funcional de ADIF y su equipo técnico, así como con el representante de la consultora TRN Táryet, que se encuentra elaborando el estudio de viabilidad del ferrocarril Madrid–Aranda de Duero–Burgos.

Los tres informes están orientados a defender la reapertura de esta línea, que dejó de funcionar en su conexión entre Aranda y Madrid en marzo de 2011, cuando una bateadora quedó atrapada por un desprendimiento en el túnel de Somosierra.

Según explican fuentes municipales, la iniciativa busca así convertir este eje vertebrador en el “principal corredor de mercancías entre el norte de África, España y Europa occidental”.

Pieza clave: el Puerto Seco

Una de las piezas clave del informe, elaborado por la Concejalía de Promoción y complementado con los datos de Turismo, es el Puerto Seco Intermodal, que el Ayuntamiento prevé construir en el polígono Prado Marina, con el fin de garantizar la competitividad de las industrias del que es el tercer polo industrial de Castilla y León. Sus previsiones apuntan a un aumento del tráfico ferroviario, pasando de los 3 trenes semanales actuales a 10-12 convoyes al inicio de la construcción de este puerto seco. “Este nodo logístico garantizaría el tráfico de mercancías, reducirá costes y servirá para atraer inversión industrial hacia la Ribera del Duero”, señalan.

En su opinión, la principal ventaja de este hub logístico radica en su capacidad para concentrar y distribuir carga procedente de múltiples orígenes: desde los puertos del Mediterráneo y el Atlántico hasta los flujos intercontinentales que llegan desde el Norte de África o el centro de Europa.

El informe del Ayuntamiento completa esta argumentación con los datos de los tránsitos de los turistas que visitan la Ribera del Duero, la mayor parte procedentes del eje Madrid-Norte, y actualmente llegados en un 92% a través del vehículo privado, frente a un 75% de otras rutas del vino.

Informe de FAE-Asemar

El segundo informe ha sido elaborado por Jaime González, experto en movilidad, expresidente de la Autoridad Portuaria de Santander y asesor técnico de FAE-Asemar. El especialista plantea la necesidad del corredor ferroviario central Madrid-Aranda-Burgos como eje fundamental para el mantenimiento de la competitividad logística e industrial de España.

A través de un exhaustivo análisis técnico, económico y logístico, defiende un corredor ferroviario con vocación internacional, que conecte los flujos procedentes del estrecho de Gibraltar, Andalucía y el norte de África con los puertos del norte de España, Francia, Reino Unido e Irlanda.

Se trata de crear, homologar y consolidar el corredor como una autopista ferroviaria intermodal, “sin necesidad de cabezas tractoras ni conductores, salvo para la última milla”, que favorezca la competitividad del tejido industrial español y europeo.

Como conclusiones, el informe destaca que el corredor propuesto representa una infraestructura estratégica para el tráfico de mercancías. Además, la ruta atraviesa áreas con alto potencial industrial, como Madrid, Aranda y Burgos, donde existe una elevada concentración empresarial y empleo en el sector, lo que refuerza su relevancia económica.

Reactivaría la economía de zonas despobladas

Su reapertura, asegura, reactivaría la economía de zonas despobladas, evitaría la pérdida de tejido industrial y generaría oportunidades de empleo. También es viable técnica y económicamente, gracias a un trazado más corto (105 km) y una inversión estimada razonable de 400 millones de euros, que se financiaría con una colaboración público-privada.

La propuesta del Ayuntamiento de Aranda se completa con un último informe, que ha elaborado la Plataforma Ciudadana en Defensa del Directo. En este caso, se centra en los potenciales ahorros estructurales y la capacidad operativa del corredor central. “Adif se ha comprometido a incluir los datos facilitados en el estudio de viabilidad que la consultora TRN Táryet se encuentra elaborando en estos momentos”, concluyen desde el Ayuntamiento.