Así fue la gala de Down Burgos: momentos inolvidables entre familiares y amigos

Celebración de la XIX gala anual de Down Burgos.TOMÁS ALONSO

«Es una fiesta que los chicos y chicas de la asociación están esperando todo el año». No le faltaba razón a la presidenta de Down Burgos, Begoña Carpintero, refiriéndose a la gala anual de la entidad. Un año más, y ya van 19 ediciones, volvió quedar patente el poder de convocatoria de este colectivo clave en el tejido social de la ciudad.

Durante el acto, se reconoció públicamente la labor del San Pablo Burgos, la División San Marcial y Ferroplás a través de los premios especiales que la entidad concede cada año. Asimismo, se hizo entrega de galardones a las empresas e instituciones públicas que dan empleo a 15 usuarios.

Aparte de intentar mejorar la tasa de inserción laboral, Down Burgos se fija como objetivo fomentar aún más si cabe la autonomía de sus usuarios. Del mismo modo, la asociación espera que las administraciones competentes se impliquen para garantizar buenas condiciones de vida de cara a la vejez.

Lo importante, en cualquier caso, es que la gala de Down Burgos volvió a ser todo un éxito. Y seguirá celebrándose, sin duda, con la misma ilusión de siempre.