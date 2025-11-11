Down Burgos: «Autonomía en el más amplio sentido de la palabra»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La familia va creciendo. En la primera edición, acudieron los usuarios, sus seres queridos y representantes de alguna que otra empresa que apostaba por la inserción laboral. Este martes, al igual que en los últimos años, quedó demostrado el enorme poder de convocatoria de Down Burgos. Con «ilusión renovada», la decimonovena gala anual de la entidad sirvió para agradecer la estrecha colaboración del tejido asociativo local y de numerosos organismos tanto públicos como privados.

Dejando a un lado las reivindicaciones aunque sin perderlas de vista, Down Burgos quiso ensalzar públicamente el compromiso de distintos colectivos con la diversidad y la inclusión. En esta ocasión, los premios especiales recayeron sobre el San Pablo Burgos, la División San Marcial y Ferroplás. Aparte, como es tradición, se reconoció la labor de 15 firmas, administraciones públicas y entidades con las que se trabaja prácticamente a diario.

La fiesta, de nuevo en el hotel NH Collection, fue el mejor pretexto para reivindicar la «autonomía en el más amplio sentido de la palabra». Bien claro lo dejó, antes de que arrancase el evento, la presidenta de la asociación, Begoña Carpintero. Porque ese es, sin duda, uno de los objetivos primordiales de cara a garantizar la mejor calidad de vida posible para las personas con síndrome de Down.

«Cada vez son más autónomos», destacó Carpintero mientras apuntaba que «se trabaja con ellos desde su nacimiento». La independencia, dependiendo de cada caso, también se construye de manera progresiva. De hecho, la entidad ya ha llevado a cabo una experiencia piloto en una vivienda.

También se pone el foco sobre el envejecimiento, que obviamente «influye en la jubilación y otros campos». Teniendo además en cuenta que varios usuarios rondan los 45 años, la presidenta de Down Burgos cree que se debe «trabajar mucho con las administraciones». Sobre todo con la Junta de Castilla y León, con la que ya se han iniciado contactos para abordar dicha cuestión desde el «plano sanitario». Más que nada, porque las personas con síndrome de Down «envejecen con bastante más antelación que el resto de la población».

En materia de empleo, la tasa de inserción se mantiene intacta respecto al año pasado. Según precisó Carpintero, actualmente hay 15 personas trabajando en empresas y entidades públicas como el Ayuntamiento, la Diputación o la Universidad de Burgos (UBU). Dentro del ámbito privado, prevalece la ocupación en el sector servicios porque «es donde tienen más habilidades».

Al margen de esta serie de cuestiones, la presidenta de Down Burgos no dudó en manifestar su compromiso con la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. De ahí su ofrecimiento, como siempre, a participar en cualquier iniciativa encaminada a visibilizar el potencial asociativo de Burgos.

La última muestra de esta entrega tuvo lugar el pasado viernes en el marco de la jornada Economía social que vertebra la ciudad, promovida por el Ayuntamiento en colaboración con la Plataforma del Tercer Sector. Por la tarde, 11 usuarios de Down Burgos desfilaron con ropa de segunda mano previamente rediseñada por ellos mismos. Quedó patente, a tenor de los aplausos cosechados, que «les gusta participar en este tipo de actividades».

Por todo ello, Carpintero reafirmó la intención de seguir aportando su granito de arena para que Burgos, desde su vasto entramado sociocultural, ofrezca su mejor versión allá donde sea necesario. Ya sea sumándose o por iniciativa propia, lo que cuenta es el resultado final.