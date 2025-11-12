Este pequeño pueblo de Burgos acoge unas jornadas europeas sobre patrimonio

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En una pequeña localidad situada en el corazón de la provincia de Burgos, a orillas del río Duero, se llevará a cabo en noviembre de 2025 un evento de calado internacional. La Hospedería Monasterio de La Vid se convertirá durante dos fines de semana en el epicentro de la reflexión europea sobre la protección y gestión del patrimonio arquitectónico. Bajo el lema propuesto: 'Patrimonio arquitectónico: ventanas al pasado, puertas al futuro', el encuentro ha logrado reunir a voces heterogéneas reavivando el debate sobre el presente y el porvenir del legado histórico material en España y el resto del continente.

La coordinación de las jornadas, que comenzarán el 15 de noviembre de 2025 y concluirán el día 29, está en manos de Luis Valdés, director del Proyecto Klounioq. Esta cita cultural, impulsada con el aval del Consejo de Europa y la Comisión Europea, busca no solo sensibilizar sobre la importancia de conservar nuestro pasado, sino también explorar vías innovadoras para insertar el patrimonio en los desafíos actuales, como el turismo, la despoblación rural, la educación y la sostenibilidad.

El programa destaca por su variedad. El 15 de noviembre de 2025, tras la recepción institucional y una visita guiada a la impresionante biblioteca del monasterio agustino, se celebrará una mesa redonda donde el turismo y el patrimonio se analizarán como binomio esencial para la revitalización del medio rural. Le seguirán dos conferencias de referencia: Esperanza Martín, responable del yacimiento romano de Flaviaugusta (Poza de la Sal) abordará la vida cotidiana y las construcciones civiles en el mundo romano, y Luis Araus, director del Museo de Burgos, profundizará en la complejidad de la arquitectura mudéjar en Castilla durante el siglo XV.

Actividades

La segunda jornada, programada para el 29 de noviembre de 2025, intensificará el interés con otra serie de actividades complementarias. Los participantes accederán a dependencias históricas habitualmente inaccesibles y disfrutarán de un taller de música tradicional 'Cantando y Contando', en el que se recuperarán ecos sonoros del pasado. Posteriormente, las últimas conferencias darán forma al cierre de las jornadas: el director del Proyecto Klounioq, Luis Valdés, coordinador de la jornada, ofrecerá una panorámica sobre el urbanismo en la Edad del Hierro, mientras que el profesor y arqueólogo de la Isabel I, Marcos Iturriaga, diseccionará las expresiones de la arquitectura efímera entre los siglos XVI y XVII.

Entre los invitados figuran nombres vinculados con la protección cultural e investigación en España, incluidos Isabel Burgos, responsable nacional de las propias Jornadas Europeas desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE); Alberto Colinas, Teniente Jefe del SEPRONA de Burgos; y Ignacio Ruiz Vélez, integrante destacado de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Todos ellos debatirán sobre retos como el expolio, la degradación y el olvido al que a menudo se expone el legado de nuestros antepasados.

Un enclave histórico en el confín de la Celitiberia

Las jornadas no solo representan una oportunidad de formación y divulgación, sino que traen el foco hacia una zona llena de resonancias históricas. Klounioq se alza sobre los cerros de 'Los Castrillos', frontera milenaria entre las culturas arévaca y vaccea. Se trata de un enclave documentado ya en la Antigüedad por ilustres geógrafos como Ptolomeo y naturalistas como Plinio, quienes lo describieron como "el confín de la Celtiberia". Su relevancia ha sido constatada por hallazgos arqueológicos recientes, especialmente la localización de seis campamentos militares romanos que circunvalan el castro, según investigaciones dirigidas por el propio Luis Valdés en 2017.

La historia bélica de este enclave incluye episodios de los enfrentamientos entre indígenas arévacos y los ejércitos romanos republicanos, recogidos en fuentes clásicas como Tito Livio y Dión Casio. Dichas fuentes relatan dos asedios en el siglo I a.C.: el primero, con Pompeyo sitiando a Sertorio en 75 a.C., y el segundo, con la retirada de Metelo Nepote en 56 a.C. A pesar de que la posterior integración de la región en la red urbana romana da lugar a la célebre Clunia, sigue siendo enigmático cómo y cuándo se produjo este tránsito desde la aristocracia indígena de Klounioq al establecimiento romano de Peñalba de Castro.

Estrategias de conversación y conexión europea

Estas jornadas no tratan sólo de conmemorar el rico pasado arquitectónico local, sino de articular respuesta a los desafíos comunes de Europa. El legado material español sigue siendo objeto de amenazas y avances dispares en su salvaguarda, lo que exige, según coinciden los especialistas, la combinación entre inversión pública, participación social y nuevos modelos de difusión cultural.

El hecho de que un enclave tan poco conocido en el mapa, como la zona de La Vid, logre acoger a perfiles tan diversos del ámbito académico, policial y museístico, señala también el creciente interés internacional por las dinámicas rurales y sus oportunidades patrimoniales. Estas jornadas hacen visible la potencialidad de crear redes de colaboración que trasciendan las fronteras nacionales, promoviendo herramientas tecnológicas y educativas innovadoras para estimular la valorización del patrimonio.

Panorámica de futuro

El interés del público y de los expertos por la protección patrimonial, la arqueología romana en la península ibérica, la arquitectura mudéjar, así como la recuperación de patrimonio rural, sigue al alza en España tal y como reflejan tendencias de búsqueda recientes en Google, con incrementos superiores al 40% respecto a 2023. Este tipo de jornadas, además de abordar la sensibilización, contribuyen a dinamizar el entorno económico y el turismo cultural de la zona, incentivando nuevas iniciativas sostenibles e intergeneracionales.

De esta manera, el otoño de 2025 traerá a la provincia de Burgos un laboratorio de ideas y debate multiparticipativo sobre la herencia arquitectónica europea, evidenciando que hasta los enclaves más recónditos pueden convertirse en un faro para repensar el patrimonio en el siglo XXI.