Visto para sentencia el Premio Joven Empresario 2025 de AJE

La decisión ya está tomada. Solo falta que se dé a conocer el nombre del ganador del Premio Joven Empresario 2025, galardón concedido por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE) con el objetivo de poner en valor iniciativas de emprendimiento que destacan por su carácter innovador en la provincia.

Cuatro finalistas aspiran a alzarse con este reconocimiento, que será entregado este jueves 13 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el salón de actos del Cultural Cordón. El jurado, según confirman desde AJE, ya ha tomado su decisión y no queda más remedio que esperar, entre nervios, a la apertura del sobre que contiene el nombre del ganador.

La final se decidirá entre cuatro jóvenes empresarios de diferentes sectores. Desde el ámbito sanitario, Francisco Juez Carretón gestiona -junto a Virginia Alonso- Binaural, centro clínico auditivo de referencia en la capital burgalesa. Entretanto, Adrián Peña Martínez tratará de hacerse con el galardón a través de Medicalcar, dedicado a la venta al por menor de aparatos médicos y ortopédicos.

También lucha por el oro Jorge Miñón Martínez. Su empresa, Agrae Solutions, se circunscribe a la agricultura de precisión para aumentar la productividad de explotaciones agrícolas. Por su parte, Elena Cebolla Manso enmarca su actividad en el marketing digital bajo la firma Elena Creativa.