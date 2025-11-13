Vox Burgos cree que el PP aprobará el presupuesto de 2026 a través de una cuestión de confianza

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Un paripé». Así ha calificado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez Acitores la forma de operar del equipo de Gobierno con el presupuesto de 2026. «Han pasado dos meses desde la reunión que mantuvimos al respecto y en la que se nos dieron tres pinceladas de las cuentas del próximo ejercicio en base a tres ideas y a tres intenciones políticas y no hemos vuelto a tener noticias del equipo de Gobierno para una nueva reunión o para conocer el borrador», lamentó.

Una situación que describió como «puro teatro» porque el portavoz de Vox está convencido de que el objetivo de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala es «aprobar las cuentas el próximo año a través de una cuestión de confianza y prorrogarlas en 2027, que es año de elecciones». De esta manera, «harán ver que cumplen con el expediente dando una imagen de que el presupuesto cuenta con consenso cuando es todo lo contrario».

Martínez- Acitores aseguró, además, que los presupuestos que pretende aprobar Ayala «podrían estar firmados por el PSOE» porque «son muy de izquierdas» y aseguró que incluirán «partidas que ya vetamos para la aprobación de la modificación presupuestaria como el túnel de la calle Santander» y «no recogerán otros importantes como la partida destinada a la campaña de los bonos al consumo», sobre la que el portavoz de Vox aseguró que «el PP quiere eliminar».

«Estamos a la espera», sentenció, al tiempo que lamentó que «el PP actúe de esta manera con el que posiblemente sea el documento más importante del Ayuntamiento».