La recepción de las obras del Castillo de Burgos ya tiene fecha: 24 de noviembre

El Ayuntamiento de Burgos recepcionará las obras del Castillo de Burgos el próximo 24 de noviembre, tras algo más de dos años cerrado, ya que los trabajos para convertir la fortaleza en un nuevo hito cultural y turístico comenzaron en el verano de 2023.

Una vez completado este trámite, desde el área de Turismo se indicará el momento en el que se abrirá a las visitas, si bien para completar el plan cultural falta por desarrollar el proyecto de musealización y de gestión del edificio.

Según indicaba la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ya se han ultimado las pruebas de la iluminación nocturna, que aportará espectacularidad al conjunto, así como de la red de telecomunicaciones. El Ayuntamiento de Burgos realizará una limpieza exhaustiva en todo el perímetro, ya que tras más de dos años en obras, ha crecido la vegetación y se hace necesario una actuación específica en este sentido.

La concejala recordaba que el desarrollo de los trabajos del proyecto 'Castillos en el Aire' se retrasaron más de lo previsto de inicio y, a la vez, se encarecieron con varios modificados como consecuencia de la estructura novedosa que se ha levantado con malla metálica para recrear el palacio de Alfonso X, que históricamente ocupaba ese lugar hasta la voladura del fortín. El presupuesto para esta actuación en el inicio fue de 2.243.596 euros y se aprobaron dos modificados a lo largo de los trabajos. Con la segunda ampliación se ha alcanzado los 3.023.183 euros, ambas cantidades mencionadas con el IVA incluido.

Como ya publicaba este periódico el pasado 20 de octubre, la Concejalía de Turismo se ha reservado un par de partidas en el borrador del Presupuesto para 2026 para culminar el plan cultural del Castillo de Burgos, ya aprobado junto con las obras, que requiere de un proyecto de musealización y de la gestión turística del enclave.

Por un lado, la estimación económica, en estos momentos, es de unos 600.000 euros para la musealización y unos 350.000 para la gestión, porque se quiere que sea un recurso «dinámico» en el que se cambien contenidos y se amplíen con el paso del tiempo. Así, lo explicaba el concejal Carlos Niño, a la espera de conocer, próximamente, los pliegos para licitar el contenido cultural de la fortaleza.