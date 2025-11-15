El IES Conde Diego Porcelos homenajea al arquitecto Marcos Rico Santamaría

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Gran parte de la estampa urbanística que se erigió en las décadas centrales del siglo XX en Burgos no se puede entender sin la figura del arquitecto Marcos Rico Santamaría (1908-1995). Para recordar su legado, el IESConde Diego Porcelos ha organizado una exposición en vestíbulo de la segunda planta, proyecto que ampliarán con otras actividades en las próximas semanas. «El objetivo es que los alumnos conozcan al autor de su instituto y la relevancia que tuvo en la arquitectura de nuestra ciudad», indicó José Matesanz del Barrio, profesor de Historia del Arte y coordinador de la muestra.

Este viernes acudió al centro educativo uno de los hijos del homenajeado, el también arquitecto Marcos Rico García-Inés, para visitar la exposición y agradecer a su director, Jesús Martín Gómez, y a Matesanz el interés por la figura de su padre.

Rico Santamaría es el autor de algunos de los inmuebles más relevantes que se construyeron desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado en la capital burgalesa. El edificio Campo, el hotel Landa, colegios como el Padre Manjón, Nuestra Señora de Lourdes, Jesús Reparador o el propio Porcelos, el Gran Teatro y las salas de fiestas anexas, el Junoriado Marista de Fuente del Prior o el edificio de viviendas de la calle Vitoria en Gamonal que en sus bajos los cines Condal y Ducal, entre otras edificaciones.

La exposición se encuentra en el vestíbulo de la segunda planta del IES Conde Diego Porcelos.TOMÁS ALONSO

Además, fue arquitecto de la Seo de Santa María, hizo importantes trabajos de mantenimiento -son reseñables sus obras en las cubiertas y en la capilla de Santa Tecla- y «contribuyó a que la Catedral consiguiera el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad», señaló Matesanz, que también subrayó la implicación del arquitecto en la Institución Fernán González, de la que fue tesorero. Dramaturgo, dibujante o inventor fueron otras vertientes artísticas de este polifacético arquitecto burgalés.