SOS patrimonial: Vecinos de Burgos piden proteger el emblemático Arco del Amparo del paso de vehículos

Un grupo de vecinos del barrio de Las Huelgas se ha marcado como objetivo salvar el Arco del Amparo del deterioro estructural al que se ha visto sometido en las últimas décadas. Así lo explica Xavier Parareda, testigo directo del mal estado de esta pieza arquitectónica declarada Bien de Interés Cultural que forma parte de su vivienda particular.

El emblemático arco de piedra, que fue construido en el siglo XIII y cuenta con un gran valor histórico y arquitectónico, «se encuentra en grave riesgo de deterioro», apunta el vecino. Y es que a pesar de que la calle que pasa por debajo del arco está teóricamente reservada al tránsito peatonal, tal y como marca la señalización existente, «no se ha instalado ningún tipo de barrera física que impida el paso de vehículos», denuncia Xavier.

Estado actual del Arco del Amparo debido al tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO La verja de Ignacio del Río Ya hace más de cincuenta años, en los 70, el ilustre Ignacio del Río, que residía en la vivienda que ahora es propiedad de Xavier, «puso una verja para evitar que los camiones pegaran contra el arco, tal y como recoge un artículo de prensa de la época».



La verja se retiró y durante décadas se ha hecho un uso inadecuado y continuado de la calle por parte de coches, furgonetas e incluso camiones. Un tránsito indebido que ha tenido consecuencias en la pieza arquitectónica.



Estado actual del Arco del Amparo debido al tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO Daños estructurales Los más importantes son a nivel estructural y es que «en numerosas ocasiones, vehículos de gran tamaño, especialmente furgonetas de reparto, camiones de mudanza o de obra, han intentado atravesar el arco ignorando las limitaciones de altura y espacio, provocando impactos directos contra la piedra», apunta Xavier.



Estos golpes han dejado huellas visibles: «desconchones, hendiduras, pérdida de material original e incluso fracturas en las dovelas». Un simple vistazo al arco permite observar en primera persona como las piedras de la estructura «han sido literalmente lijadas por repetidos roces de carrocería, y en algunos casos presentan desprendimientos o grietas».



Estado actual del Arco del Amparo, deteriorado por el tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO Seguridad del viandante comprometida Daños graves que, para el vecino burgalés, «no solo comprometen la integridad estructural del arco, sino que constituyen una amenaza directa para la seguridad de los viandantes que cruzan bajo él y para los residentes del edificio».



De hecho, el deterioro acumulado es tal que, de continuar con la misma dinámica en cuanto al tránsito de vehículos por la zona, podría «derivar en una situación irreversible o incluso en un colapso parcial del elemento arquitectónico, con consecuencias patrimoniales y civiles graves».



Estado actual del Arco del Amparo debido al tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO Vibraciones estructurales El paso de vehículos también es el causante de vibraciones estructurales que, con el tiempo, «han provocado grietas en el interior del edificio, lo que representa un riesgo para la seguridad y la integridad de la estructura». Asimismo, las vibraciones por los impactos «se transmiten al edificio adyacente, calle Arco del Amparo, 11, por lo que los propietarios también temen por la integridad estructural del mismo», afirma Parareda.



Estado actual del Arco del Amparo debido al tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO Contaminación por humo A los daños estructurales, se suma otros de carácter estético y es que la contaminación por humo debido al constante tránsito de vehículos «ha ennegrecido la piedra, alterando su apariencia y afectando negativamente su conservación».

Estado actual del Arco del Amparo debido al tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO Un escrito al Ayuntamiento de Burgos A la vista de la preocupante situación del arco, los vecinos afectados han enviado un escrito al Ayuntamiento de Burgos solicitando que se tomen medidas inmediatas en cuanto a la limitación de tráfico rodado ajeno a la calle, es decir que «únicamente se permita el paso de vehículos autorizados de vecinos y de los propietarios de los vados».

Estado actual del Arco del Amparo debido al tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO Sistema de pivotes o barrera Parareda cree que la solución inicial a la espera del desarrollo del proyecto de rehabilitación del barrio es sencilla: colocar pivotes. «En otras zonas del casco antiguo existen pivotes retráctiles que permiten controlar eficazmente el acceso a calles peatonales, garantizando tanto la protección del entorno como el acceso para residentes, servicios de emergencia y otros vehículos autorizados», señala el vecino, quien reitera que «la falta de una barrera disuasoria permite que los daños se sigan acumulando sin control, comprometiendo cada vez más la conservación de este elemento patrimonial único».

Estado actual del Arco del Amparo debido al tránsito continuo de vehículos.TOMAS ALONSO Rehabilitación del arco Es una situación «especialmente grave teniendo en cuenta el valor patrimonial del arco, que debería ser objeto de especial protección conforme a las normativas tanto locales como nacionales de conservación del patrimonio histórico», añade Xavier.



Como propietario del arco, Xavier se plantea solicitar ayuda a las entidades públicas pertinentes para su arreglo, pero «sería absurdo rehabilitarlo si antes no se regula el tránsito de vehículos, ya que volvería a dañarse».

