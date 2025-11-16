Burgos se prepara esta semana para las primeras heladas (y posibles nevadas)

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El frío llegará a Burgos esta semana, con temperaturas mínimas por debajo de cero grados y la posibilidad de que lleguen las primeras nevadas. Al menos ese es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

Las lluvias que ha traído la borrasca Claudia darán paso a una semana en la que las temperaturas descenderán de forma notable. Así, en el caso de Burgos, el lunes las máximas serán de 12 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a 5 grados. Será el martes cuando la bajada de las temperaturas comenzará a notarse, con máximas que no pasarán de los 8 grados positivos y mínimas por debajo de cero.

El miércoles, la previsión es de temperaturas similares, con máximas de 10 grados y mínimas de un grado negativo. Para el jueves, la previsión de la Aemet es de máximas de 7 grados y mínimas de menos dos grados, con una cota de nieve de 700 metros. Para el viernes, la cota de nieve que aparece en la previsión de Aemet es de 400 metros, con una máxima de de tres grados positivos y una mínima de menos tres. La previsión eleva la cota de nieve a 900 metros para el sábado, que será también un día frío, con máximas de cuatro grados.

El Ayuntamiento de Burgos ya ha presentado el plan de nevadas, con una nueva 'Guía de Respuesta frente al hielo y la nieve', que divide la ciudad en 12 áreas en torno a los espacios críticos y pone el foco en la atención social a personas más vulnerables.

La Guía persigue garantizar la seguridad, movilidad y funcionamiento de la ciudad ante fenómenos meteorológicos adversos de nieve o hielo mediante una planificación «preventiva, coordinada y solidaria», según el concejal de Seguridad, Ángel Manzanedo.

El documento, que ya está activo y que se mantendrá hasta el mes de abril, divide la ciudad en 12 zonas de intervención «identificados en función en las zonas vulnerables en torno a vías de comunicación principales, Centros de Salud y Colegios y, a partir de ahí, se subdivide la ciudad», señaló el jefe de Bomberos, Miguel Ángel Extremo.