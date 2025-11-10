Burgos preparada para la nieve. Activa su «actualizado» plan de nevadas hasta abril

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las primeras nieves se han instalado en las cumbres del país. Los primeros copos no han llegado a la ciudad de Burgos, pero la ciudad ya tiene activado su Plan de Nevadas. «Hemos desarrollado un documento estratégico y operativo que actualiza y consolida el Plan de Acción Municipal para garantizar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos ante episodios de clima adverso», explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo.

El objetivo del documento es que «la ciudad esté operativa en horas» y que «nuestra respuesta no solo se centre en limpiar calles, sino en llevar una atención y un calor a nuestros mayores y a los ciudadanos más vulnerables que puedan quedar aislados», remarcó el edil.

La Guía persigue garantizar la seguridad, movilidad y funcionamiento de la ciudad ante fenómenos meteorológicos adversos de nieve o hielo mediante una planificación «preventiva, coordinada y solidaria». El documento, que ya está activo y que se mantendrá hasta el mes de abril, divide la ciudad en 12 zonas de intervención «identificados en función en las zonas vulnerables en torno a vías de comunicación principales, Centros de Salud y Colegios y, a partir de ahí, se subdivide la ciudad», señaló el jefe de Bomberos, Miguel Ángel Extremo.

Con esta zonificación «clara y precisa» los recursos, escalables en los tres niveles de emergencia local (0A, 0B y 0C), se puede asignar «de manera quirúrgica priorizando rutas críticas, acceso a los hospitales, paradas de transporte público y principales vías de comunicación», señaló el concejal de Seguridad Ciudadana.

La guía establece protocolos de intervención en la limpieza de calles, pero también en la atención a personas. «Se prestará atención a la gente que está en la calle para que nadie pueda pernoctar en situación de frío extremo, para lo que hemos identificado el número de plazas donde podemos llevarles». Algo que se coordina junto con Cáritas, Fundación Lesmes y Servicios Sociales. También se han identificado los grandes polideportivos en los que evacuar a personas en caso de una nevada cuantiosa, como pudo ser la de 2004. «Se trata de tener identificados los centros de referencia para ubicar a la gente en caso de problemas circulatorios o atascos», apuntó Extremo.

Desde el Ayuntamiento de Burgos han definido esta estrategia ante las nevadas en colaboración con empresas burgalesas, con lo que con la activación del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) que permite tener a su disposición 20 motoniveladoras, siete bobcat, palas cargadoras y tractores. En la peor situación posible (0C) se podrían llegar a movilizar a 130 efectivos. «Se trata de tener capacidad para un despliegue masivo que nos da la tranquilidad de que incluso, ante la nevada más intensa, el Ayuntamiento de Burgos tenga la capacidad y determinación de devolver la normalidad a la ciudad en cuestión de horas y no en cuestión de días», subrayó Manzanedo.

La guía se ha actualizado para este año y ya está en alerta con la distribución de los 78 saleros repartidos por toda la ciudad con capacidad para contener 800 kilos de salmuera para disposición de los vecinos. También se ha repartido sal en los colegios y puntos limpios de la ciudad. El reparto de sal es una de las acciones preventivas que se activan en el nivel 0A sin nieve, pero a la espera de algún fenómeno meteorológico adverso. En segundo nivel de emergencia municipal (0B) se activan recursos y contratos externos y en el de intervención ante situación crítica (0C) se disponen de más de 130 personas movilizadas para limpieza y atención a la seguridad de los ciudadanos. El nivel 1 de emergencia ya entra a ser una competencia de la administración regional, es decir, de la Junta de Castilla y León.