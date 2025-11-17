Los atropellos en Burgos siguen al alza con más de 90 y ya superan todos los de 2024

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los atropellos siguen estando en el centro del debate sobre la seguridad vial en Burgos. En la última semana, concretamente el jueves 13 de noviembre, se registraron tres avisos en una mañana por atropellos a peatones, dos de ellos por vehículos que daban marcha atrás.

Más allá de esta circunstancia, los datos revelan que ya hay más avisos por atropellos en este momento, a falta de un mes y medio para que termine el año, que en todo el pasado año. Las cifras facilitadas por el servicio 1-1-2 destacan que ya son 93 los avisos recibidos en el centro de emergencias por atropellos. El pasado año, según los datos que recoge la memoria de la Policía Local, fueron 85 los avisos que entraron en el 1-1-2.

Los datos también destacan que hay cinco calles en las que se han registrado al menos tres atropellos en lo va de año.

En este listado facilitado por el 1-1-2 llama la atención que en el entorno del Hospìtal Universitario de Burgos, en rotondas de acceso al centro hospitalario, se hayan registrado tres avisos. En este sentido, hay que recordar que el pasado mes de febrero, un peatón de 71 años que cruzaba por el paso de cebra fue arrollado por un conductor de 81 años. La víctima se dirigía a una consulta en centro hospitalario. Tras ser atendido en el lugar del accidente fue ingresado en estado grave. Dos días después fallecía en el hospital.

Se trata de una zona con un elevado paso de vehículos y con rotondas de acceso al hospital en las que hay pasos de peatones que no tienen regulación por semáforos que elevan el riesgo. Otra de las calles con más atropellos es la calle Vitoria, que siempre aparece como una de las más siniestralidad registra. En esta calle, a la altura de la rotonda junto a la planta de Bridgestone, se registró el segundo atropello mortal del año.

Al igual que en el otro atropello mortal, la víctima cruzaba por un paso de peatones. En este caso, un primer vehículo paró cuando llegó al paso de peatones, pero fue embestido por detrás por un segundo coche que no frenó a tiempo, lo que hizo que arrollara al peatón, quien quedó atrapado bajo el vehículo. De los 76 atropellos en los que la Policía Local realizó un atestado el pasado año, en 53 la víctima cruzaba por un paso de peatones.

No obstante, la calles San Pedro y San Felices es la que más atropellos suma este año, con cuatro. El pasado año fueron la calle Vitoria, y la avenida de Castilla y León, con cuatro, las que más atropellos registraron.

El mapa de los atropellos también aparece la avenida de la Constitución como un punto negro, con al menos tres atropellos. En el bulevar, tal y como recoge la estadística del 1-1-2, se han registrado tres avisos, aunque se puede sumar uno más al haber otro atropello en avisado en la avenida Valencia del Cid, por la que pasa el bulevar.

Otras vías que también aparecen de forma habitual son Santa Bárbara, donde en lo que va de año se han registrado dos avisos por atropello, así como la avenida de Cantabria, la avenida de Reyes Católicos, la avenida de Castilla y León, la calle Madrid, la avenida Islas Canarias (también en el entorno del HUBU), que suman al dos atropellos en lo que va de año. En este grupo también está la calle Burgense, la avenida de Derechos Humanos y la glorieta de Bilbao.