Comercio calcula que los burgaleses llevan gastados algo más de 500.000 euros en la campaña de bonos al consumo

El área de Comercio calcula que, en apenas cinco días de la campaña de bonos al consumo de este 2025, se llevan canjeados aproximadamente medio millón de euros en compras en el comercio y en consumo de productos en la hostelería. En esta cantidad que ha compartido el concejal César Barriada durante una rueda de prensa, ha incluido tanto la aportación municipal como un cálculo aproximado de lo que ha gastado el consumidor.

Si se habla exclusivamente de bonos, se han canjeado 32.088 bonos en tiendas y otros 866 en bares y restaurantes y, por tanto, la aportación municipal a la campaña ascendería, según los datos facilitados, a 164.770 euros, teniendo en cuenta que cada bono es de cinco euros.

Estas cifras indican, según las explicaciones trasladadas, que el comercio tendría en caja ya cobrado alrededor de 340.000 euros (lo gastado por el consumidor), mientras que les faltaría ingresar la cantidad que subvenciona la administración, esos casi 165.000 euros. Según el edil, «el comercio ya dispone de una cantidad importante, algo más del 60% de cada una de esas compras, lo que representa un cambio sustancial con respecto a años anteriores».

Hay que recordar que el consumidor puede canjear un bono por cada 15 euros de compra, por tanto, este año el descuento es algo menor al pasar del 40% al 33%. «Entendemos que las cantidades que se van a dejar en el comercio y que van a ver repercutidas son mayores», añadía Barriada.

El edil ha trasladado que tras hablar con los sectores implicados en la campaña existe «satisfacción» en cuanto al cambio de fórmula empleado este año porque «supone todo ventajas». Una de las principales novedades, además del importe subvencionado, es que el consumidor no adelante cantidad alguna, sino que reserva unos bonos que canjea directamente en el establecimiento que elija.

En estos momentos, a la plataforma se han adherido 576 tiendas y bares, muy cerca de los 577 del pasado ejercicio. Por tanto, se espera que se supere el umbral inicialmente marcado el año pasado, puesto que se mantiene abierta la inscripción.

El concejal de Comercio, que sigue sin desvelar si en 2026 se repetirá la campaña, aunque sí indica que el equipo de Gobierno reservará la misma cantidad de 1,5 millones de euros para acciones de fomento del comercio de proximidad, destacó el interés de los consumidores por la presente iniciativa. «La plataforma funcionó correctamente durante el pasado miércoles, 12 de noviembre, con incidencias puntuales, pero sin problemas respecto de ocasiones anteriores, y los bonos se agotaron en una hora y 16 minutos», concretaba.

Respecto al cambio de fechas en una hipotética campaña en 2026, Barriada ha asegurado que se mantiene el contacto directo con los sectores implicados como se ha visto con los cambios introducidos en el actual modelo, «y no estamos cerrados a trabajar en fechas distintas, si bien los procedimientos son los que marcan los tiempos».

Venta ambulante

El titular de Comercio ha conocido recientemente que los vendedores del mercadillo han planteado la posibilidad de cambiar de ubicación de la cita que se desarrolla semanalmente en el Parque de los Poetas a Lavaderos. Según comunicó, se ha pedido un listado de prioridades sobre los distintos lugares de la ciudad en los que tendrían interés por trasladarse, con el compromiso de estudiarlos y solicitar los informes técnicos para conocer la viabilidad de instalarse, por ejemplo, referido a la seguridad. Por ahora no cuentan con ese listado, con lo que no ha habido más avances a ese respecto.