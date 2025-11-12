Agotados los bonos de comercio y hostelería de Burgos

Publicado por Natalia EscribanoVirginia Martín Burgos , Burgos Creado: Actualizado:

Los burgaleses han agotado en poco más de una hora los 252.000 bonos para el comercio y los 28.000 bonos para hostelería. Las novedades en la campaña de 2025, en la que no es necesario pagar previamente los vales, sino que solo se reservan para canjearles directamente en el comercio o bar y restaurante, han contribuido a que ya no sea posible acceder a más.

"Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido la venta y de cómo ha funcionado la plataforma. Un año más, la aceptación ha sido muy buena". Así lo aseguró a media mañana el concejal de Comercio, César Barriada, quien confirmó que a las 22 horas de ayer se habían inscrito en la plataforma 534 negocios, una treintena de ellos dedicados a la hostelería.

Los primeros en agotarse han sido los de hostelería, ya que este año había menos cantidad destinada a ellos. En 2024 salieron 50.000 y este año han sido 28.000 euros.

La campaña arrancaba esta mañana a las 10.00 horas, momento en el que los ciudadanos empadronados en Burgos podían adquirir los bonos para canjearlos hasta el 10 de diciembre a través de la web bonosburgos.es. El área de Comercio del Ayuntamiento de Burgos destinó 1,26 millones de euros al comercio y 140.000 euros para la hostelería. Será a partir de las 16 horas cuando puedan empezar a canjearse los bonos y será en ese momento cuando "podremos empezar a ver cómo funciona y evoluciona el nuevo formato", señaló Barriada.

El cambio sustancial de la campaña ha sido la forma de compra de los bonos. Hasta ahora el ciudadano pagaba el 60% del coste de los bonos que adquiría y después los canjeaba directamente en el establecimiento. Ahora, "el ciudadano reservará bonos por un valor de 5 euros cada uno", como explicó el pasado viernes el concejal delegado.

Después, "los podrá canjear en el comercio o local por cada 15 euros de compra, por lo que tendrá la posibilidad de hacer el pago del producto adquirido tanto con tarjeta como con dinero en efectivo en el propio establecimiento". De esta manera, la aportación municipal se reduce al 33%, mientras que en campañas anteriores era del 40%.

Una vez finalice el plazo para canjear los bonos, "los que no se hayan gastado retornarán al Ayuntamiento y volverán a salir a la venta para que quienes no tuvieron la oportunidad de adquirirlos". Esa segunda campaña se desarrollará entre el 11 y el 17 diciembre.