Burgos reunirá a las nuevas compañías verdes que están transformando Castilla y León

La Aceleradora Vertical de Energías Verdes (Æver), impulsada por la Fundación Caja de Burgos y el Instituto para la Competitividad Económica de Castilla y León (Icecyl), celebrará el próximo 25 de noviembre la jornada 'Acelerando la sostenibilidad: las nuevas compañías verdes que están transformando Castilla y León', un encuentro que aspira a convertirse en un punto de referencia para el ecosistema de innovación sostenible en la región.

El acto será inaugurado por Augusto Cobos, director del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL). Después, Francisco Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial de Fundación Caja de Burgos y director de Æver, presentará la ponencia 'ÆVER en Acción: Dinamismo Empresarial con Impacto Verde', donde explicará cómo la aceleradora está impulsando nuevos proyectos y oportunidades en torno a la economía verde.

La jornada permitirá conocer de primera mano a las empresas que participan en el programa de aceleración, proyectos que ya están aportando soluciones disruptivas tanto al desarrollo económico del territorio como al avance hacia una economía baja en carbono. Además, contará con la intervención de Mónica Chao, presidenta de WAS (Women, Action, Sustainability), que ofrecerá la charla 'Visión Verde: Liderazgo y Tendencias en la Nueva Economía', una mirada estratégica a los retos y oportunidades del sector.

Uno de los momentos centrales del encuentro será la mesa redonda 'Donde la innovación se encuentra con la inversión', que reunirá a voces destacadas del ámbito financiero y tecnológico: José Luis Cobo (ILP Abogados), Nacho Ormeño (Startup Explore), Jon Etxeberria Ijurra (Draper B1 / Unitatea) y representantes de Eoniq Fund, moderados por Naiara Pineda, fundadora de FinBox. El cierre del evento correrá a cargo de Rafael Barbero, director general de Fundación Caja de Burgos.

Con esta jornada, Æver refuerza su apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que combina innovación, inversión y responsabilidad ambiental. El encuentro quiere ir más allá del intercambio de ideas: pretende consolidarse como una plataforma para impulsar el talento y construir el futuro verde de Castilla y León desde la colaboración.

La asistencia es gratuita previa inscripción a través de la web de la Fundación Caja de Burgos. La jornada comenzará a las 10:00 horas en el Edificio Nexo (calle La Puebla, 1, Burgos).