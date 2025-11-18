La Junta proyecta un complejo de I+D y emprendimiento en el Parque Tecnológico

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Parque Tecnológico de Burgos ve cada vez más cerca la luz al final del túnel. A punto de finalizar las obras, arranca una nueva etapa no menos importante: dotarlo de contenido. La prioridad de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento capitalino será atraer empresas, pero también talento. Para ello, el Ejecutivo autonómico contempla la creación de un gran complejo especializado en innovación y emprendimiento.

Con la idea sobre la mesa, no se descarta la posibilidad de construir dos edificios «diferenciados» en vez de uno. Sea como fuere, el Gobierno de Alfonso Fernández-Mañueco supedita el desarrollo de este proyecto a la aprobación de los presupuestos de 2026, con una partida de 7 millones de euros, que, en gran parte, servirían para financiarlo.

«Si el PSOE y Vox reflexionan un poco y examinan el contenido del proyecto de presupuestos, se darán cuenta de que merece la pena apoyarlo», señaló este martes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, antes de reunirse con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, para abordar el nuevo horizonte del Parque Tecnológico, que arrastra casi dos décadas de retraso. En este sentido, quiso hacer ver «desde la humildad» que ambas formaciones deben ir más allá de las «próximas elecciones» y pensar en el «interés general de las personas de Castilla y León».

Dejando a un lado esta cuestión, Carriedo precisó que el futuro complejo se articularía en dos áreas. La de emprendimiento, orientada a startups y micropymes que «inician sus proyectos», serviría para albergar iniciativas en fase embrionaria o de expansión hasta que puedan «dar el salto a una ubicación propia». Por su parte, la zona de I+D se concebiría como un espacio abierto a la «investigación» y la «transferencia» de tecnología en el que se favorezca la colaboración entre universidades e industrias. En definitiva, lo que se plantea en ambos casos es la consolidación de un vivero de empresas con capacidad de retroalimentarse entre sí.

Sin plazos previstos, y a expensas de lo que ocurra tanto con el presupuesto como con los próximos comicios regionales, una de las pocas certezas a día de hoy es que el Parque Tecnológico estará definitivamente listo a principios de 2026. La idea, en principio, era terminar las obras a finales de este año. Lo que ocurre, según indicó Carriedo, es que quedaría pendiente afianzar los suministros, sobre todo los eléctricos.

Mientras tanto, la comercialización del suelo constituye la gran prioridad tanto de la Junta como del Ayuntamiento. Carriedo asegura que ya hay empresas interesadas en asentarse, varias con «relación histórica y presente con Burgos». No en vano, ambas administraciones tratarán de impulsar una campaña de «relanzamiento internacional» con el objetivo de que el Tecnológico «sea conocido fuera de nuestro territorio, incluso fuera de España».

«Burgos no deja de ser la punta de lanza de Castilla y León y el corazón industrial del norte de España», apuntó Ayala convencida, al igual que el consejero, de que la puesta en marcha del Parque Tecnológico genera de antemano «muy buenas expectativas». Asimismo, no dudó en remarcar que el complejo tendrá carácter multisectorial. Partiendo, cómo no, de industrias clave pero abriendo la puerta a otros ámbitos empresariales en expansión como el hidrógeno verde.

De entrada, el Tecnológico contará con 109 parcelas que abarcan algo más de 62 hectáreas. Según Carriedo, el precio del suelo será «competitivo» y las compañías que se emplacen en Burgos podrán acceder a diferentes líneas de ayuda del Gobierno autonómico, ya sean para fomentar la innovación o de carácter financiero. Del mismo modo, el Ayuntamiento tendrá los «brazos abiertos» y facilitará los trámites administrativos necesarios.

Rematada esta primera fase de comercialización, se daría paso a una segunda con otras 130 hectáreas disponibles. En total, 1,3 millones de metros cuadrados que, a juicio de Ayala, supondrán «un lugar de crecimiento para la ciudad y para la provincia de Burgos».

De cara al futuro, a corto plazo, el Ejecutivo regional no oculta su «preocupación» ante un posible colapso del suministro eléctrico industrial en Burgos. Sobre este asunto, Carriedo recalcó que Castilla y León genera más energía eléctrica de la que demanda. Por lo tanto, «no tendría mucha lógica que no pudiéramos consumirla».

Teniendo además en cuenta el gran apagón del pasado 28 de abril, el consejero ve factible que se abra una «ventana de oportunidad» después de que el Gobierno se viese obligado a «reconsiderar» su «posición contraria a las infraestructuras energéticas». Así las cosas, subrayó que la Comunidad acapara actualmente proyectos de inversión, por valor de 15.000 millones de euros, «pendientes de los suministros eléctricos para poder llevarse a cabo».