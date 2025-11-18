Llega a Burgos la masa de frío polar que desplomará la cota de nieve

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El intenso frío ha sido protagonista desde el comienzo de la semana en Burgos, con un descenso de las temperaturas que se ha dejado notar el lunes y el martes. Unas bajas temperaturas que van a ir a más y con la probabilidad de nieve en cotas bajas en los próximos días.

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el jueves y el viernes los avisos amarillos por nevadas en Burgos. Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente durante el jueves hasta situarse por debajo de los 600 metros de forma generalizada en el tercio norte peninsular, con nevadas que podrán afectar no sólo a áreas montañosas, sino también a zonas bajas circundantes a partir de mediodía.

En Burgos las nevadas más copiosas se esperan en la Cordillera Cantábrica, con diez centímetros de espesor, pero el jueves podrá nevar en cualquier punto de la provincia, con acumulaciones que van desde los dos centímetros en zona de meseta a los cinco en el Sistema Ibérico.

El momento álgido del episodio se espera entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 300 - 400 m en el Cantábrico oriental y alto Ebro, sin descartar que localmente se den desplomes adicionales, según la información facilitada por la Aemet.

Según estas mismas previsiones, la jornada del miércoles será también muy fría, con máximas que no pasarán de los 9 grados, mientras que el jueves las máximas no pasarán de 7 grados, con mínimas por debajo de cero. Más fría se prevé la jornada del viernes, con máximas que no pasarán de los 4 grados positivos y mínimas de tres grados negativos.

La previsión es que la cota de nieve suba de forma paulatina a partir del sábado, con temperaturas que serán menos frías desde el domingo.