Nueva idea para las naves de Renfe en Burgos. El PSOE propone un centro de artes plásticas

El grupo municipal del PSOE llevará al Pleno municipal de este viernes una propuesta para desarrollar un centro de creación de artes plásticas en las antiguas naves de Renfe, junto al edificio de La Estación de la Ciencia y la Tecnología.

Hace pocos días la concejala Blanca Carpintero propuso destinar este espacio a un "gran centro cultural" y ahora ha desarrollado más esta idea para buscar el apoyo del resto de grupos en el debate plenario para empujar esta inversión en el ámbito "de la cultura con mayúsculas". Desde su punto de vista, en este momento que la ciudad pretende presentar una candidatura solvente para convertirse en Capital Cultural Europea en Burgos 2031 hay que apostar por "proyectos que ilusionen" y que demuestren la "vinculación real" con el entorno cultural.

La socialista está convencida de que un centro de artes plásticas supondría un avance significativo dentro de la política cultural de la ciudad, fortalecería el tejido creativo local y ofrecería a Burgos un espacio de referencia para la producción, formación y la difusión artística.

Carpintero considera que las naves son un espacio "muy amoldable", que podría ser más o menos grande en función de las necesidades y del presupuesto y que podría vincularse a las actividades que se ofertan en La Estación de la Ciencia y la Tecnología.

Desde el grupo socialista añaden, que si en el futuro el edificio de Relaciones Laborales, que ahora acoge servicios de Policía Local y Movilidad, se convierte en un contenedor artístico, "se crearía una fisonomía adecuada de lo que podríamos llamar un distrito cultural".

Este es un proyecto que tendría encaje más allá de si se pasa el corte o no de la primera fase de la Candidatura a Capital Cultural Europea y considera que también podría ser un motor de atracción turística. "Es un proyecto necesario si creemos que Burgos tiene que apostar por la cultura", destaca, a la vez que añade que es una forma de acercar a los barrios a las disciplinas artísticas.