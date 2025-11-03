Carpintero plantea un «gran centro cultural» en las antiguas naves de Renfe junto a la estación

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista reivindica la cultura con mayúsculas y no descarta llevar a próximos plenos municipales una batería de propuestas vinculadas a la puesta en marcha de nuevos espacios de creación artística, en contra de la actitud del equipo de Gobierno de cerrar espacios que funcionan como la sala de exposiciones del Arco de Santa María.

La concejala Blanca Carpintero, que viene manteniendo junto a compañeros de su grupo encuentros informales con artistas, ante la ausencia de un Consejo Asesor de la Cultura que se ha propuesto en distintas ocasiones, plantea desarrollar un proyecto ambicioso vinculado a la cultura en las naves si uso de la antigua estación del ferrocarril. «Lo que quieren los distintos colectivos no es perder espacios, sino que se generen nuevos, porque nos quedamos cortos de espacios para esa cultura con mayúsculas», argumenta, para indicar que las antiguas naves podrían acoger un lugar de encuentro cultural «donde se genere un maridaje entre la pintura, la obra plástica y la obra musical». En definitiva, habla centro cultural o un espacio para la creación artística «más allá de una de exposiciones para cuadros u obras prehistóricas».

La socialista recuerda que desde su formación se llevó a Pleno una propuesta para generar en esas naves un centro de interpretación de la industria, que el Partido Popular de Cristina Ayala decidió ubicar en el Fórum. Por tanto, se ha quedado ese espacio vacante que tiene «un enorme potencial» cuando se opta a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

En esta rueda de prensa para abordar temas vinculados a la Cultura, Carpintero ha expuesto la «oposición rotunda» del PSOE al cambio de uso del Arco Santa María de sala de exposiciones a Museo del Cid. Para esta concejala, un espacio museístico vinculado al héroe burgalés no se debe vincular con la cultura, sino con el turismo «porque es al visitante de Burgos al que le puede hacer gracia ver la montura de Babieca o las espadas del Cid». Desde su punto de vista, si el PP está empeñado en ejecutar, lo que denomina «alcaldada», que busquen alternativas.