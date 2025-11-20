La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas recauda en Burgos 8.800 euros

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Éxito de participación y de recaudación». La I Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que se celebró el pasado domingo 16 de noviembre, logró recaudar 8.800 euros entre las aportaciones de los corredores y de la fila cero.

Así los explica Pablo Ibáñez, miembro de la organización del evento, que logró congregar a «1.500 corredores». El éxito fue tal que el objetivo para el próximo año no solo es celebrar la segunda edición de esta cita deportiva de carácter solidario, sino «lograr triplicar el número de dorsales disponible», avanzó,

La carrera, promovida por la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que representa a los pacientes afectados por este tumor junto con la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), que representan a los médicos e investigadores especializados en el estudio y manejo de las enfermedades del páncreas, tenía como objetivo visibilizar uno de los tumores más agresivos y con menor tasa de supervivencia, y recaudar fondos para impulsar la investigación y la concienciación social sobre la enfermedad.

El cáncer de páncreas es, a día de hoy, la cuarta causa de muerte por cáncer y, a pesar de múltiples avances, sigue presentando un pésimo pronóstico. En España, según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, el cáncer de páncreas ocupa el 8º puesto en frecuencia, con una incidencia anual en 2023 de 8.993 casos, de los que 4.441 fueron varones y 4.552 mujeres.

Los factores de riesgo más importante son el consumo de tabaco, que podría ser responsable del 25% de los casos, y la predisposición genética. Otros factores de riesgo que se han relacionado con la enfermedad son la obesidad, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol o de carne roja, el bajo consumo de fruta, la pancreatitis crónica o la infección por Helicobacter pylori.

Una de esas pacientes de cáncer de páncreas es Alicia, quien quiso agradecer a los burgaleses que «de nuevo se hayan volcado con una causa solidaria», apuntó y aseguró que «ha sido muy emocionante ver que tanta gente quería acompañarnos y solidarizarse con la causa», añadió.

«Hoy conmemoramos el Día del Cáncer de Páncreas, pero la realidad es que esta enfermedad está ahí todos los días y necesita apoyo para una mayor investigación», recordó. Y es que los últimos estudios sobre el cáncer de páncreas en adultos jóvenes ha revelado que, si bien la incidencia de cáncer de páncreas en adultos jóvenes es cada vez mayor, la tasa de mortalidad permanece estable. Esta mayor incidencia parece deberse a una mayor detección de cáncer endocrino más pequeño y en etapa temprana.

Desde la organización también se agradeció el apoyo de empresas de la ciudad que han «ayudado con la bolsa del corredor», así como del Ayuntamiento de Burgos.