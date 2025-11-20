Las polémicas puertas de Antonio López ya están en Burgos

Imagen de la llegada de las polémicas puertas de Antonio López a la Catedral de Burgos.

Las polémicas puertas de Antonio López ya han llegado a la Catedral de Burgos. La puerta central, dividida en dos paneles, llegaba esta mañana y con una grúa instalada en la plaza accedía al interior del templo a través de la Puerta de Santa María que pretende sustituir.

Por el momento, la instalación creada por Antonio López y su equipo no se quedará en la puerta de la Seo burgalesa, sino que se han trasladado, por su peso de cuatro toneladas en total, con la ayuda de una grúa y soportes de carretilla al interior del templo. Por el momento, se instalarán en el Museo de la Catedral.

Se inicia así el proceso para mostrar la polémica estructura al público burgalés. La inauguración oficial en el interior se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre y se abrirán al público el 30 de noviembre.

Desde el Arzobispado de Burgos ya se muestran las creaciones de Antonio López y el proceso creativo en la web puertasantoniolopez.com que, por el momento, desde media mañana de hoy no es accesible. Sí hay una plataforma, que no identifica portavoz por el momento, que ha comunicado su rechazo a las puertas. Un movimiento que en 2021 registró 80.000 firmas en contra, mientras que organismos como FAE han expresado su apoyo para que la obra del artista de Castilla la Mancha, afincado en Madrid, se ubique donde fue concebida.