La factura de la Navidad más cara. Los burgaleses gastarán de media 1.354 euros

El consumo navideño apunta a máximos históricos de nuevo. El alza de precios ofrece "la Navidad más cara que hayan tenido que afrontar los consumidores". Así de rotundos se expresan en la Asociación Española de Consumidores, Asecon, que como cada año realiza una encuesta-sondeo sobre la intención de gasto de los consumidores. Y Burgos está entre las que más gasta de Castilla y León para celebrar estas fechas.

La media de gasto de los burgaleses se situará este año en 1.354 euros. Un dato que la sitúa, junto con Valladolid, a la cabeza de la inversión en lotería, alimentación, regalos-juguetes, ocio y otros gastos como decoración o donativos. Los burgaleses gastan un 4% más que la media española que se sitúa, según este sondeo, en 1.300 euros por persona.

¿En qué se gastan más el dinero los burgaleses?

Aunque el grueso del presupuesto navideño se va en regalos, juguetes y comida, donde los burgaleses sueltan más la cartera que el resto es en la lotería de Navidad. El gasto medio por persona en Burgos es el más alto del país, según esta encuesta, y se sitúa en 165 euros por barba. Es decir, más de ocho décimos por persona.

Sí es cierto que el grueso de los gastos se van en agasajar a los más queridos. El factor regalos se lleva 578 euros entre los 345 euros que se destinan a todo tipo de productos y los 233 que se centran en juguetes. El 42% del presupuesto se destina a los regalos en colaboración con Papá Noel y los Reyes Magos.

La comida es el segundo mayor gasto del presupuesto navideño y donde más se nota la subida de precios. En Burgos asciende a 300 euros por persona, por debajo de la media nacional que está en 313. "Se está dejando notar el incremento de los precios de los productos de alimentación en los lineales de venta", aseguran desde Asecon. Una situación que, en más de una mesa, obligará a "cambiar hábitos de consumo o tengan que buscar ofertas comparando los distintos establecimientos", señalan.

En cuanto al ocio la cifra es más comedida. En este ámbito de comida en restaurantes, salidas por la ciudad o cotillones y fiestas se dejarán los burgaleses 211 euros, por debajo de la media nacional que están en 225 euros por persona. En el apartado otros, que se incluye desde decoración a donativos, el gasto medio en Burgos está por encima de la media. Si aquí se destinarán unos 100 euros para este fin, la media nacional está en 98 euros.

La Navidad más cara

Desde Asecon recuerdan que el alza de precios sitúan a las Navidades de 2025 como las más caras que se recuerdan, lo que hace que el 99% de los españoles apunten que "el contexto económico actual influirá en sus compras navideñas". "El 99% de los encuestados indica que este año la Navidad será más cara para los consumidores que en años anteriores".

Por canal de compra, el canal on line es el preferido. El 64% realizará estas compras por internet, aunque el 36% de los encuestados, 5.000, prefiere la adquisición en el comercio físico. Aunque lo generalizado es combinar ambas modalidades de compra. El 96% de los consumidores que hará sus compras combinando ambos canales.