El proyecto ESIRA celebra en Bruselas su primer taller de recomendaciones para la Economía Social rural

El proyecto ESIRA “Enhancing Social Innovation in Rural Areas” celebró el 20 de noviembre en Bruselas su primer taller de recomendaciones políticas, en colaboración con el proyecto SERIGO “Enhancing Resilience, Social Inclusion, and Well-being in rural areas through Social Innovation”, y coordinado conjuntamente por Euromontana y AEIDL (European Association for Innovation in Local Development). El encuentro reunió a responsables políticos de la Comisión Europea, personal investigador y profesionales vinculados al desarrollo rural.

Los investigadores de la Universidad de Burgos Luis Marcos y Sonia Marcos asistieron a la sesión como coordinadores y máximos responsables del proyecto ESIRA.

La sesión permitió identificar las principales brechas y barreras que siguen afectando a las comunidades rurales, así como analizar el potencial de la Economía Social para afrontar estos retos y contribuir a su revitalización. Además, las personas participantes trabajaron de forma colaborativa para definir necesidades y oportunidades de política pública que faciliten un mayor despliegue de la economía social en estos territorios.

Las ideas y conclusiones obtenidas alimentarán el siguiente taller de recomendaciones políticas del proyecto y se integrarán en las recomendaciones finales y en las herramientas dirigidas a responsables políticos que ESIRA presentará al cierre del proyecto.