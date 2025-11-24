El Turno de Oficio de Burgos de Violencia de Género recoge su reconocimiento Meninas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Turno de Oficio de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Burgos ha recogido su reconocimiento Meninas en una ceremonia celebrada en León y presidida por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. El Turno de Oficio de Violencia de Género ha sido reconocido por ser un servicio pionero en asistencia jurídica especializada. La decana del Colegio de la Abogacía de Burgos, Mónica Pérez Villegas, recogió el galardón de manos del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

“Esta gala no es solo un homenaje, sino un compromiso público que afirma que en Castilla y León cada vida libre de violencia importa”, afirmó el delegado durante su intervención.

Sen abrió su discurso con un recuerdo para el minero leonés Anilson, fallecido recientemente en un accidente laboral en Asturias, antes de subrayar la magnitud del esfuerzo colectivo contra la lacra de la violencia de género.

Recordó que España es un referente europeo, con más de 831.500 mujeres atendidas en el Sistema VioGén desde 2007, más de 7,1 millones de valoraciones de riesgo y más de 31.000 agentes dedicados al seguimiento. En Castilla y León, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 3.002 denuncias y 672 órdenes de protección.

El delegado destacó las mejoras impulsadas este año, como el Sistema VioGén 2, la renovación del Pacto de Estado —que pasa de 290 a 461 medidas— y el anteproyecto de Ley de Violencia Vicaria. Pese a ello, insistió en que “queda camino por recorrer”, con 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, una de ellas en Castilla y León.

El delegado alertó de la necesidad de defender los avances logrados y de combatir los discursos que cuestionan la existencia de la violencia de género: “La igualdad no es una concesión ni una moda: es columna vertebral de la democracia. No hay democracia plena si la mitad de la ciudadanía vive con miedo”.

También apeló a reforzar la coordinación institucional, priorizar la atención a quienes más lo necesitan y mantener una educación en igualdad sólida, especialmente entre jóvenes expuestos a la desinformación.

La ceremonia concluyó con un agradecimiento a las unidades de violencia sobre la mujer, al Ayuntamiento de León y al personal técnico por la organización del acto, y con un mensaje final dirigido a los premiados: “Que este reconocimiento os abrace y os dé fuerza”.