Aguas de Burgos comunicará todas sus redes con fibra óptica y total «independencia»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La sociedad municipal Aguas de Burgos continúa inmersa en la modernización de sus infraestructuras gracias al respaldo de los fondos europeos. Dentro de este cometido, la comunicación de todas las infraestructuras constituye un eje fundamental de actuación. Para lograrlo, su Consejo de Administración aprobó el lunes la adjudicación del contrato para la instalación de fibra óptica en toda la red a Herrero Temiño por un importe de 350.534 euros.

«Lo importante en sí no es la fibra óptica sino toda la infraestructura», apuntaba este martes el vicealcalde y presidente del ente municipal, Juan Manuel Manso, tras deslizar que se trata de una inversión «importante» más allá del plano estrictamente económico. En este sentido, defendió la «independencia» a la hora de asumir un proyecto de semejante magnitud. No solo en lo que respecta al «manejo de datos», sino también de cara a preservar el funcionamiento de las redes en caso de apagón gracias a la existencia de grupos electrógenos propios.

También salió adelante la modificación del contrato, igualmente enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) de Digitalización del Agua, para la canalización e instalación de fibra desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Arlanzón hasta las presas de Úzquiza y Arlanzón. El motivo, según detalló Manso, sería la mejora del trazado. Además, el cambio conlleva más de 60.000 euros de ahorro.

Otro punto destacable al que Manso hizo alusión fue el visto bueno para adjudicar el suministro de equipos portátiles para monitorizar la calidad del agua en los ríos Arlanzón, Vena y Ubierna. Con esta inversión, que ronda los 33.000 euros, será posible «determinar inmediatamente qué es lo que pasa en caso de vertido accidental».

Con Digitaguabur ejecutado en más de un 83%, el vicealcalde destacó las impresiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ha realizado una valoración «muy favorable» sobre los avances por parte del Ayuntamiento. En base a ello, no le cabe duda alguna de que el próximo mes de junio se culminará el «cien por cien» de las actuaciones previstas tanto en este proyecto como en +Webur.

Precisamente, el empujón que requiere +Webur ha conllevado un aumento de la plantilla. En concreto, cinco técnicos proyectistas. Aparte, habrá una convocatoria de empleo para una plaza como responsable del Sistema de Información Geográfica (GIS). Se trata, según detallan fuentes municipales, de una innovadora herramienta tecnológica que «permite disponer de un mapa digital unificado y en continua actualización, que mejora el control de la red y agiliza la toma de decisiones».

«Hemos cartografiado casi 1.500 kilómetros de tuberías y colectores. Es como tener la ciudad bajo tierra perfectamente visible, y eso cambia por completo la manera de gestionar el agua en Burgos», asegura Julio Fuente, responsable de Telecontrol y Sectorización de la sociedad. Además, este sistema resulta de gran utilidad para otros servicios públicos como Bomberos, ya que pueden consultar información clave de la red -como la localización de hidrantes- mejorando la coordinación y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Dejando a un lado las cuestiones puramente técnicas, Manso ensalzó el talante constructivo tanto del PSOE como de Vox. Los primeros mediante la «abstención» y los segundos mostrando su «apoyo permanente». Sea como fuere, le parece un «buen ejemplo de colaboración» en todos los sentidos.