Manso admite vertidos tóxicos «reiterados» en los ríos pero minimiza su impacto

Los «reiterados incumplimientos» por parte de determinadas empresas de Burgos debido a vertidos tóxicos accidentales que afectan a los ríos Arlanzón, Vena o Ubierna no constituyen, al menos por ahora, un problema de primer orden para el Ayuntamiento. Y es que según indicó este martes el vicealcalde y presidente de la sociedad municipal Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, «la afección medioambiental es muy baja».

Pese a reconocer que determinadas compañías son sancionadas de manera recurrente, Manso se muestra partidario de «mantener la proporcionalidad entre el riesgo, la afección y la multa». Entre otras cosas, porque «muchas veces los daños son únicamente paramétricos».

«Los de Medio Ambiente nunca opinan igual que los ingenieros», apostillaba el vicealcalde tras hacer hincapié en que el efluente de Burgos está «depurado y limpio». Aparte, quiso incidir en que «el vertido de empresas y particulares se mide en el punto de conexión a la red, que tiene parámetros muy exigentes».

Sobre el último episodio conocido, el pasado mes de octubre a raíz de un vertido procedente de Adisseo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad, Manso aseveró que «afortunadamente no tuvo consecuencias». No en vano, este periódico pudo confirmar, poco después, que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) había detectado un «aumento significativo de amonio» en el río Arlanzón.

Las causas del citado derrame no han trascendido por ahora, ya que el expediente continúa abierto. En cualquier caso, el presidente de Aguas de Burgos restó importancia a lo sucedido al remarcar que «no hubo prácticamente ninguna afección medioambiental ni al río Ubierna y ni al Arlanzón» porque se pudo retener «gran parte de ese vertido en dos tanques sin uso» que sirvieron como «tanques de tormentas». Por otro lado, «Adisseo avisó inmediatamente» y «se quedó en una alarma porque pudimos actuar rápidamente».