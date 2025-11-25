La aceleradora Æverdes desarrolla diez proyectos de energías renovables en Castilla y León

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Dos años de vida, uno de captación y lo que le queda. La Aceleradora Vertical de Energías Verdes Æverde proyectos y tecnologías renovables en Castilla y León ha asentado diez proyectos vinculados a las energías verdes en la región. Se han preevaluado 24. Un ecosistema de empresas verdes que se caracteriza por su diversificación.

Todos los proyectos están en el ámbito de las energías verdes, pero en actividades muy diversas que van desde la generación de energía, a proyectos tecnológicos, de desarrollo de equipos y materiales, proyectos de financiación o quienes desarrollan crowfounding. «Es un mix muy variado que nos permite descubrir las pequeñas empresas que están surgiendo en el entorno de Castilla y León que creemos ser uno de los sectores con más futuro de nuestra comunidad», señaló responsable de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos y director de Æver, Javier Cuasante.