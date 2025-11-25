El 40% de las mujeres mayores de 80 años de Burgos viven solas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Un nuevo estudio sobre la situación de las personas mayores en Burgos revela un dato especialmente significativo que constata el avance de situaciones de soledad no deseada en este colectivo, especialmente entre las féminas. Y es que, según el informe encargado por el Ayuntamiento, el 40% de las mujeres que superan los 80 años viven solas en sus domicilios, un fenómeno que puede desembocar en "situaciones de vulnerabilidad emocional" ante las que la Administración local debe estar "especialmente vigilante para detectar y prevenir problemas relacionados con estas situaciones". En conjunto, el 27,3% de las personas con más de 65 años residen en hogares unipersonales.

El concejal de Mayores, José Antonio López, explicó al respecto que el diagnóstico encargado compara los indicadores demográficos entre 2017 y 2025 y, en esencia, "confirma el acelerado envejecimiento de la ciudad". "El 24,5% de la población tiene más de 65 años", recordó, lo que supone un grupo de cerca de 42.000 personas, de las que la mayoría son mujeres, de lo que se infiere una clara "feminización de la vejez". Además, crecen los burgaleses centenarios, que llegaban a 145 el año pasado.

El estudio en cuestión -con una extensión de 242 páginas- servirá de base para redactar un nuevo plan municipal para personas mayores que se pretende aprobar en 2026 y tendrá carácter cuatrienal, avanzó López, para señalar que algunas de las medidas sugeridas para afrontar este reto "ya están en marcha".

Otro de los problemas constatados por el informe es la brecha digital, especialmente acusada a partir de los 80 años. Aunque "muchas personas mayores utilizan el teléfono móvil con soltura, sí existen carencias importantes en el manejo de redes sociales o la realización de gestiones con administraciones públicas que exigen un trato digital".

El concejal indicó que entre las iniciativas propuestas destacan las relacionadas con actividades para un envejecimiento activo, adaptaciones en viviendas y accesibilidad, coordinación institucional y digitalización. En concreto, López mencionó talleres de neurocognición y memoria como las que ya se ofertan, programas municipales de detección temprana de la soledad, impulso al voluntariado tecnológico o apoyo a la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios antiguos.

"La ciudad ya trabaja en la accesibilidad urbana, con eliminación de barreras, pero es cierto que parece necesario intensificar la coordinación en materia social y sanitaria, y adaptar los recursos a una población que crece y vive más tiempo sola", apostilló.