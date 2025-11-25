Adiós (temporal) al programa 'Construyendo mi futuro'. Nadie quiere asumir su gestión

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concurso público para gestionar el programa municipal ‘Construyendo mi futuro’, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad, quedaba desierto por segunda vez. Así lo confirmó la concejal de Servicios Sociales, Milagros del Campo, tras precisar que el plazo de presentación de ofertas culminó el domingo por la noche. "No ha dado mucho tiempo para analizar la situación; nuestra idea es reunirnos con el equipo de Infancia, Familia e Igualdad y con los técnicos para valorar qué vamos a hacer a partir de ahora", señaló. Y es que este servicio dejaba de funcionar en verano, tras la renuncia de la entidad que lo gestionaba desde 2011, Saltando Charcos, dado el retraso de los pagos del Ayuntamiento de las cantidades comprometidas para el desarrollo de la actividad.

La intención era mantener 'en precario' la gestión hasta la culminación del procedimiento administrativo para un nuevo contrato, pero las deudas acumuladas (que alcanzaron los 43.000 euros) hacían inviable la espera y la ausencia de mejoras en la propuesta municipal -más allá de un incremento del precio- disuadía a la agrupación de postularse de nuevo para la prestación de este servicio.

La edil insistió en que el objetivo del equipo de Gobierno es sacar adelante el programa de nuevo, que además está financiado parcialmente por la Junta a través del Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Sobre la posibilidad de tener que devolver esa aportación autonómica, Del Campo admitió que "si no se ha llevado a cabo", lo que no se pueda justificar habría que reembolsarlo.

Al respecto, la concejal socialista Sonia Rodríguez vinculó la falta de ofertas a deficiencias detectadas en los pliegos. "No se trata solo de incrementar el importe. No han querido escuchar a Saltando Charcos, que son los que mejor conocen el servicio, y ha pasado lo que era de esperar, que nadie quiere asumir las condiciones que plantean. Por ejemplo, el pliego obliga a tener tres personas contratadas para cubrir una jornada y media, lo que implica una precarización de puestos de trabajo que el Ayuntamiento no debería promover y que, además, hace imposible encontrar personal, como ya se había advertido", relató a modo de ejemplo.

La edil socialista insta a "un replanteamiento total" del programa y sugiere estudiar un convenio con la entidad para recuperar la iniciativa.

Con todo, Rodríguez consideró que esta situación tiene mucho que ver con el "colapso" generalizado del área de Servicios Sociales que provoca, entre otros problemas, que ninguna de las once líneas de subvención en concurrencia competitivas para 2025 que se gestionan en este departamento se haya resuelto. "Hay casi un millón de euros en ayudas en el aire que las agrupaciones solicitantes han tenido que adelantar y no saben cuándo cobrarán", reprochó la socialista, para lamentar que en siete líneas todavía ni siquiera se ha abonado el 30% de la cuantía correspondiente a 2024.

"La situación es más que preocupante y no la he conocido en ningún año anterior", afirmó la que fuera responsable de este ámbito en el mandato anterior, para concluir que esta realidad demuestra que "el sistema de gestión de subvenciones del Ayuntamiento no funciona", tal y como defendía el PSOE en el Pleno ordinario del pasado mes de octubre, cuando elevó una proposición para adelantar los abonos de estas subvenciones de igual forma que ocurre en otras administraciones. La idea salió adelante con el apoyo de Vox y el voto en contra del PP.

Al hilo de estas críticas, Del Campo explicó que las ayudas pendientes de resolver están a la espera de validación por otros departamentos municipales. Similar respuesta ofrecía respecto al cambio del modelo de gestión propuesto, pues la concejal de Servicios Sociales recordó que el equipo de Gobierno condiciona cualquier modificación de esta naturaleza a un informe técnico: "Hasta que Intervención no avale que esa es la mejor solución y que puede implantarse en Burgos, no podemos avanzar".