El programa ‘Construyendo mi futuro’ eleva su coste hasta los 85.000 euros año

La Junta de Gobierno acaba de aprobar, por la vía de urgencia, unos nuevos pliegos para sacar a concurso público la gestión del programa de inserción social para jóvenes ‘Construyendo mi futuro’. La principal novedad en la nueva licitación, ya que en una anterior ocasión quedó desierta, es que se ha elevado el coste anual hasta los 84.702,54 euros, según informó el vicealcalde, Juan Manuel Manso.

El Ayuntamiento de Burgos va a destinar un total de 338.816 euros, más IVA, a los cuatro años de contrato, que se dividen en dos, más otros dos de prórroga. Manso ha querido salir al paso de las críticas realizadas por la asociación ‘Saltando Charcos’, que venía desarrollando este programa y que no se presentó a la anterior licitación, cuando salió a concurso por 77.000 euros.

«Este equipo de Gobierno elevó el presupuesto destinado al programa en un 20%, porque en el pasado mandato estaba en 66.000, y quedó desierto porque la asociación dijo que no habíamos hecho las cosas bien, pues mentía públicamente», dijo, a la vez, que ha reivindicado que desde el PP se ha apostado por destinar todavía más recursos con los casi 85.000 euros anuales, recogidos en el nuevo pliego.

Desde el PP añaden que no se han reunido con los gestores actuales del programa porque no se trabaja de esa manera en las licitaciones públicas. «Qué pensarían si me reúno con constructoras para hablar sobre los pliegos de una obra de manera previa», insistió. De esta manera, espera que tanto esta asociación como las que estén interesadas acaben presentándose cuando se hagan públicos los pliegos en la Plataforma de Contratación del Estado.