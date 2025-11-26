"El Ayuntamiento no dejará sin celebrar la Fiesta de la Cecina"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

«El Ayuntamiento de Burgos no dejará sin celebrar, bajo ningún concepto, la fiesta de la cecina, declarada de interés regional». Esta es la afirmación que realizaba el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, que reconoce que existen asociaciones en el barrio de San Pedro de Fuente interesadas en la organización de este evento, después de que los encargados en los últimos años hayan protestado con la amenaza de desentenderse de la celebración por el retraso en el cobro de las subvenciones para desarrollar las fiestas.

López no esconde los problemas en la concesión de las ayudas municipales, 73.000 euros, se presupuestaron en 2025 que, a estas alturas, del año están sin cobrar. Según dijo, el área de Participación Ciudadana aspira a concretar los pagos del 70% de la subvención en el mes de diciembre.

Aseguró que en el periodo de alegaciones, hasta el 7 de noviembre, no se presentó ninguna por parte de las asociaciones de los barrios y, por tanto, si justifican las subvenciones concedidas en los próximos días, la Junta de Gobierno Local de la próxima semana podría aprobar los pagos. «Es voluntad de este equipo de Gobierno proceder al pago del 100% de las ayudas dentro de este año», concretó.