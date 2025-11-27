El Ayuntamiento da el primer paso para comprar el edificio de la calle Federico Olmeda para el Archivo Municipal

El Palacio de Castilfalé es la sede del archivo histórico municipal y está ubicado en la calle Fernán González de Burgos.Tomás Alonso

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos acaba de acordar el inicio del expediente para adquirir un inmueble en la calle Federico Olmeda, número 28, donde se ubicará la ampliación del Archivo Municipal, en concreto los documentos más modernos.

El área de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Burgos llevará el procedimiento de compra que ya se anunció hace unos meses y que comienza a concretarse con este paso administrativo. El antiguo centro documental de Caja Círculo tendrá una nueva utilidad que se irá concretando de cara al próximo ejercicio, ya que tras la operación de compra, que se calcula rondará 1.700.000 euros, será necesaria alguna reforma y, por tanto, tendrá que ir acompañada de la redacción de un proyecto para definir las necesidades.

El equipo de Gobierno del PP decidió hace unos meses no continuar adelante con el proyecto de ampliar el Palacio de Castilfalé hacia el solar contiguo, en la calle Fernán González, y esta fue la solución propuesta, a pesar de se contaba con un proyecto fruto de un concurso de arquitectura que se desarrolló en el anterior mandato. «No queremos pasar a la historia como el equipo de Gobierno que hizo ‘eso’ al lado de la Catedral y de Castilfalé», dijo el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, durante un Pleno el pasado abril.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha anunciado también la intención del PP de incluir una partida en el presupuesto de 2026 de 250.000 euros para la reforma y reparación de deficiencias del Palacio de Castilfalé, en la calle Fernán González.