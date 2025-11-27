El PP descarta instalar los domos navideños en la Plaza Mayor

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La portavoz municipal y presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, ha confirmado lo que ya anunciaba este miércoles la socialista Blanca Carpintero. Los domos navideños, que fueron una de las novedades en la programación del año pasado, no se instalarán este 2025 en la Plaza Mayor.

La edil del PSOE denunció que la empresa barcelonesa encargada del montaje ya había desplazado hasta la capital burgalesa parte del material para el montaje. Sin embargo, Ballesteros ha asegurado que no existe ningún contrato con el empresario que los instaló el año pasado. "Ni siquiera se ha licitado el contrato y ya avanzo que no se va a licitar porque no estamos a tiempo de poder desarrollar todo el procedimiento de contratación que requiere un procedimiento abierto, es decir, aprobación de unos pliegos, licitación y adjudicación y, todo ello, antes del inicio de las Navidades", concretó.

La gerente del área de Cultura explicó que el pasado ejercicio se optó por un contrato menor en el que se pidieron tres presupuestos para conocer las empresas interesadas en ubicar estos domos como parte del poblado navideño que protagonizó la programación de Navidad. Efectivamente, fue una empresa catalana la que realizó el trabajo, según dijo, para matizar que este año se había optado por ir a un procedimiento abierto, lo que significa dar más publicidad al contrato para que pudieran competir las firmas interesadas en este tipo de suministros para eventos.

"Si no hay contrato no entendemos que vinculación puede tener este empresario con el Ayuntamiento de Burgos", aseguró.

Según las explicaciones dadas por Carpintero, personal de la Gerencia de Cultura había llamado por teléfono a esta empresa, de acuerdo a la versión facilitada por el empresario al grupo municipal socialista, que insistió en que la contratación en 2024 se gestionó telefónicamente.

Ballesteros, preguntada por si se iba a investigar quién llamó al empresario, añadió que desconoce si alguien le llamó de manera inicial y expuso que no tienen que darle más explicaciones a este empresario. Desde su punto de vista, está en su derecho si considera que tiene que pedir alguna responsabilidad al Ayuntamiento de Burgos. "No hemos llegado a los plazos para desarrollar esa licitación y, por tanto, no tenía directrices para instalar sus domos", manifiesta.