Sopa Risa actuó el pasado domingo en uno de los domos instalados en el pueblo navideño de la Plaza Mayor de Burgos.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Burgos no contará esta Navidad con los domos transparentes que conformaban el poblado navideño de la Plaza Mayor». Así lo aseguró la concejal del PSOE, Blanca Carpintero, quien denunció que la empresa barcelonesa encargada del montaje ya había desplazado hasta la capital burgalesa parte del material para el montaje.

Y es que, «la intención del equipo de Gobierno era volver a contar con la misma empresa catalana que realizó el montaje la pasada Navidad». En 2024 «las gestiones de contratación se realizaron de forma telefónica y el empresario confió en la palabra del equipo de Gobierno», apunta la socialista.

Este año «también se ha gestionado el asunto por vía telefónica y una vez más el empresario ha confiado» pero «se ha encontrado con que el pasado viernes se le decía que finalmente no se contaría con sus domos», asevera Carpintero, al tiempo que asegura que su formación conoce esta información directamente por boca del empresario, quien confirma «haber hablado con técnico de la gerencia de Cultura, con el propio concejal responsable y con el gerente».

«El equipo de Gobierno ha cancelado los planes también por teléfono, pero el problema es que parte del material ya había sido traslado a Burgos», señaló Carpintero. «Este cambio de idea no solo supone un perjuicio por el coste que supone el transporte, sino porque la empresa descarta otros sitios para venir a Burgos».

Para la concejal del PSOE esta «forma de actuar del equipo de Gobierno» responde a que «los populares han visto que las cosas hay que hacerlas bien y no como si esto fuese un reino de taifas» porque actuar de palabra «tiene como consecuencia una comisión de investigación como la que está en curso».

Carpintero aseveró que «siente» la situación por la que ha pasado este empresario, pero celebra que «se haya puesto freno a esta forma de actuar» que «ya contaba con un precedente el pasado año». «No se pueden hacer las cosas atropelladamente y a golpe de teléfono porque se generan perjuicios a terceros», criticó.