Más de 14 hipotecas al día en Burgos: 2025 se acerca a su récord pospandemia

Burgos mantiene en 2025 un ritmo hipotecario alto. Entre enero y septiembre se firmaban 3.932 hipotecas en total en el conjunto de la provincia, lo que equivale 14,4 operaciones diarias, registro que roza su récord pospandemia, alcanzado en 2022, de 14,95.

Este volumen supera con claridad los obtenidos en idénticos periodos de los ejercicios recientes, pues se contabilizaron 3.060 hipotecas en los tres primeros trimestres de 2023 y 2.823 en los nueve meses iniciales de 2024, y se queda al borde del empate con el dato de 2022, techo de la serie, cuando se rubricaron 4.080 préstamos bancarios de esta naturaleza, superándose el indicador ya notable de 2021 (3.136) y dejando atrás las 2.392 hipotecas de 2020, el año más afectado por las restricciones y reflejo directo del frenazo económico provocado por el coronavirus, el confinamiento y la incertidumbre generalizada.

Esta evolución confirma un cambio de ciclo tras dos años marcados por la moderación y la cautela, motivadas por el encarecimiento de los tipos de interés y por el ajuste posterior al fuerte repunte hipotecario registrado tras la pandemia. La combinación de una actividad económica más estable, la normalización del mercado financiero y la desaparición de las tensiones que afectaron a la demanda en 2023 explica el auge observado en la actualidad.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que daba a conocer ayer los datos relativos al mes de septiembre, el impulso se concentra especialmente en las hipotecas vinculadas a vivienda. Así, entre enero y septiembre de 2025 se formalizaban 2.845 préstamos de este tipo, lo que supone el 72% del total y marca su nivel más alto de los últimos años. La comparación es contundente: en 2024 el acumulado se quedó en 2.112, en 2023 fueron 2.041 y en 2021 apenas 2.191. El único año que se aproximó a la cifra actual fue 2022, con 2.721 hipotecas para adquirir una vivienda, pero incluso entonces se registraron más de un centenar por debajo del dato de 2025.

El mes de septiembre refuerza esta tendencia general. Solo en ese mes, el último del que se conocen datos definitivos, se firmaron 317 hipotecas sobre vivienda en Burgos, uno de los picos más altos del año y muy por encima de los registros mensuales habituales en el periodo analizado.

En cuanto al incremento interanual, la provincia veía crecer un 12% estas operaciones respecto a septiembre de 2024. En las destinadas específicamente a vivienda, sin embargo, se aprecia un leve descenso, del 1,5%, al caer de 322 a 317, movimiento que dista de ser significativo dada la tendencia global ya mencionada y claramente expansiva. El aumento del dato total se alinea con el resultado nacional, que también experimenta un ascenso superior al 12% y se aleja del apenas 1,7% de subida de Castilla y León.

En Burgos, el avance interanual se concentró sobre todo en las fincas rústicas, que pasaron de solo 2 hipotecas al término del verano del año pasado a 28 en septiembre de 2025, un salto llamativo en un segmento tradicionalmente reducido. Las fincas urbanas, por su parte, también suscitaron más actividad, con 436 hipotecas recientes, frente a las 410 del ejercicio anterior, consolidando una tendencia de recuperación.

Tanto los solares como las fincas clasificadas por el INE como 'otros' arrojan una evolución en línea con el comportamiento general. En septiembre de 2025 se firmaron 8 hipotecas sobre los primeros, frente a las 6 registradas un año antes, mientras que el grupo sin determinar pasó de 21 operaciones en 2024 a 23 este año. Estas variaciones, aunque moderadas, completan un panorama en el que prácticamente todos los segmentos muestran un incremento respecto al periodo anterior.