Estas son las reparaciones más demandadas por los colegios públicos en Burgos

Fachada del Colegio Público de Infantil y Primaria Fernando de Rojas, uno de los más grandes de la capital burgalesa.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Arreglos de persianas, desatascos de baños, sustitución de grifos, arreglo de enchufes, reposición de azulejos o cambio de luminarias. Estas son algunas de las tareas más demandadas de mantenimiento en los colegios públicos de la capital burgalesa y en las escuelas infantiles municipales.

En lo que va de año, con datos actualizados hasta el 27 de noviembre, la plantilla de Almacenes, de la Concejalía de Servicios, ha desarrollado 523 intervenciones que dan a una media de dos diarias, según ha explicado el edil responsable, José Antonio López.

"El volumen de trabajo es muy amplio solo con las tareas en colegios públicos cuyo mantenimiento asume el Ayuntamiento de Burgos, pero además la plantilla atiende al resto de edificios municipales, así como a los preparativos de organización de eventos de todo tipo en la ciudad", aseguró.

Los colegios en los que más intervenciones ha habido son el Fernando de Rojas, con 64 reparaciones, el Miguel Delibes y el Sierra de Atapuerca, con 42 intervenciones cada uno de ellos, seguido por el Sánchez Albornoz y el Vadillos, con 38 y 34, respectivamente.

En el lado contrario de la estadística, es decir, los que menos requerimientos han tenido por parte de los responsables escolares, son el Isabel de Basilea, que es el último centro abierto en la capital y, por tanto, más nuevo, así como el Venerables, donde apenas se han requerido 4 actuaciones de mantenimiento.

Una de las reparaciones más importantes por cuantía económica fue la sustitución de un calentador el pasado 29 de octubre tras recibir un aviso de la dirección del Colegio Público Jueces de Castilla. También el pasado enero una fuga de agua dejó sin suministro al Francisco de Vitoria, como otra de las actuaciones reseñables en lo que va de 2025.

Además, por parte de las cuatro escuelas infantiles municipales se han solicitado hasta 47 actuaciones de mantenimiento, desde la reparación de una baldosa suelta en la entrada a Los Gigantillos, hasta reposiciones de cerrojos en los baños de la de Río Vena.

El concejal de Servicios explica que se atienden "todas y cada una de las peticiones", aunque admite que en ocasiones se produce un aluvión de necesidades que provoca que se tarde más tiempo del habitual en gestionar una reparación, si bien López asegura que la sensación con respecto al trabajo desarrollado es "satisfactoria".

Las intervenciones de más calado cuando es necesario un cambio de carpinterías metálicas, o la reparación de cubiertas, así como arreglos de asfaltado en los patios, por poner algunos ejemplos, son competencia de la Junta de Castilla y León, cuya Consejería de Educación concentra en verano, durante el periodo no lectivo, las obras de más calado. Desde la Dirección Provincial de Educación, se solicita al Ayuntamiento de Burgos el listado de las actuaciones para tener un registro de los desperfectos, por si fuera necesaria alguna obra de mayor importancia.

López indicaba que el presupuesto que se destina a estas intervenciones está integrado en el contrato de reparación de fachadas y dependencias interiores de edificios municipales, colegios públicos e instalaciones municipales, que contempla la limpieza, la consolidación y el pintado de espacios.

Precisamente, la Junta de Gobierno Local aprobaba este jueves los pliegos de cláusulas del procedimiento abierto para poner en marcha este contrato, que tiene una duración de tres años, con la posibilidad de prórroga anual, con un máximo de dos años. El presupuesto base de licitación es de 900.000 euros, con el IVA incluido. Por tanto, a este tipo de reparaciones en dependencias municipales se vienen destinando del orden de unos 300.000 euros anuales, de los cuales 215.000 van a centros escolares y 85.000 a inmuebles municipales en general.

El anterior contrato venía gestionándolo la empresa Imesapi, que apoya al personal de Almacenes Municipales, y entonces se destinaban 250.000 euros anuales. El aumento de las necesidades ha provocado el aumento de la cuantía.

En concreto, son 500.000 euros la cantidad que el Ayuntamiento de Burgos destina a la conservación y mantenimiento de los centros públicos ubicados en la capital.