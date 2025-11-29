La Policía investiga como un ajuste de cuentas el tiroteo de Gamonal

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Cuentas pendientes por asuntos de drogas. Esa es la hipótesis con la que trabajan los agentes de la Brigada de la Policía Judicial de la comisaría de Burgos para esclarecer el tiroteo en plena calle, que se saldó con un herido grave por cinco disparos, que sobresaltó y atemorizó a los vecinos de Gamonal poco antes de las 21.00 horas del pasado jueves, en uno de los lugares más transitados del populoso barrio burgalés.

Un tiroteo en plena calle que tiene como principal motivación un ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes y que está relacionado con otro tiroteo, con resultado de muerte, que se registró en diciembre del año 2024 en la localidad coruñesa de Carballo. El 5 de diciembre de 2024, la tranquilidad de un bar de esta localidad se vio alterada de repente cuando pasadas las 20.00 horas dos encapuchados irrumpen en este establecimiento de hostelería situado en la calle Río Anllons y disparan contra un hombre de 33 años. La víctima, según informaron medios gallegos, era José Luis Alvarado, conocido por Chelo el Regidor, y relacionado con el tráfico de estupefacientes. El asesinato en este caso también estaba relacionado con el mundo del tráfico de drogas y los dos sicarios habrían sido contratados por la víctima de los disparos del pasado jueves en plena calle en Burgos y que también está relacionado con el tráfico de drogas.

De hecho, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, entre las ropas de la víctima se encontraron cantidades menores de sustancia estupefaciente, lo que reafirma la hipótesis de los investigadores de que se trata de un ajuste de cuentas.

La investigación de lo sucedido en el bar de Carballo por parte de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Coruña se completó el pasado mes de mayo con la detención de los dos sicarios, ambos de República Dominicana. Detenciones que se realizaron en Madrid y en Barcelona.

Alguien se la tenía guardada al tiroteado ayer en Burgos por lo sucedido en Carballo. Según ha podido saber este periódico, la víctima del tiroteo en Burgos es alguien conocido dentro del tráfico de drogas por parte de los cuerpos y fuerzas y seguridad. De hecho, es uno de los traficantes más activos de la ciudad que suele desarrollar su actividad por el entorno de Juan XXIII, una zona muy cercana a donde el pasado jueves se produjo la persecución a balazos. Según ha podido saber este periódico, se investiga si el autor de los disparos pudo ser un sicario contratado que vino de fuera de la ciudad para matarlo. Tanto víctima como agresor son de República Dominicana. El agresor buscó a la víctima, que huyó. En la huida, el sicario comenzó a dispararle en plena calle y le llegó a alcanzar con cinco disparos. La víctima, malherida, consiguió refugiarse en el bar ‘Nicontigo’, junto al número 165 de la calle Vitoria. El agresor, como se puede ver en algún vídeo publicado por vecinos de la zona, con la cabeza cubierta con una capucha, se paró frente al establecimiento hostelero, miró hacia el interior y posteriormente se marchó a paso normal.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia, así como la Policía Nacional. Tras acordonar la zona y buscar vestigios como casquillos de bala se estableció un dispositivo policial que continúa en marcha, y que controla las principales vías de entrada y salida de la ciudad.