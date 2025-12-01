Radiografía del VIH: La mitad de las personas afectadas recibe un diagnóstico tardío

Una investigadora de la Facultad de Medicina del Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, inspecciona una muestra con VIH-JOAN CORTADELLAS

Si bien los datos de vigilancia epidemiológica del VIH certifican un descenso progresivo en las tasas de contagio de esta enfermedad, también ponen de manifiesto que el diagnóstico tardío sigue siendo muy elevado y afecta a la mitad de los pacientes, lo que implica «una mayor dificultad en la intervención precoz y en la prevención posterior», tal y como señala el médico y miembro del Comité Ciudadano Anti-Sida de Burgos, Juan Francisco Lorenzo.

El retraso en el diagnóstico viene dado por norma general por la propia idiosincrasia de la enfermedad. «Las primeras semanas tras el contagio, el virus provoca una sintomatología muy similar a la de una gripe y después, el paciente puede pasar años, incluso hasta una década, sin ningún tipo de sintomatología, pero mientras tanto el virus se va replicando en los linfocitos CL4».

Es a partir de ese momento cuando «empiezan a aparecer problemas de salud más graves ya sean digestivos, respiratorios, etc.», y «ahí es cuando el paciente acude a los servicios médicos y cuando llega el diagnóstico», apunta Lorenzo, quien señala que este retraso en el diagnóstico «podría minimizarse si la ciudadanía se hiciera analíticas periódicas, especialmente si considera que está en riesgo».

Además, los autotest de VIH se venden sin receta en farmacias de España y permiten una detección rápida y discreta en casa, con una fiabilidad es superior al 99%. Para usarlos, se toma una pequeña muestra de sangre del dedo. Si el resultado es positivo, el siguiente paso debe ser acudir al servicio de salud, ya que la prueba de autodiagnóstico solo es una primera detección.

Nuevos casos

El pasado año se detectaron en Burgos 24 nuevos casos, historias de vida que se suman al medio millar que han contabilizado a lo largo de la historia, primero en el Hospital General Yagüe y después en el Hospital Universitario de Burgos. «La nuestras es la provincia con más casos de la Comunidad», explica el facultativo, quien recuerda que «casi nueve de cada diez casos se producen por transmisión sexual».

La mayor tasa de afectados en Burgos corresponde a «varones de entre 30 y 34 años» y el 40% tenía menos de 29 años. «El pasado años hubo cuatro casos en varones de 15 a 19 años y uno correspondiente a un hombre mayor de 75 años», apunta Lorenzo.

En Burgos, la edad media de diagnóstico es de 38 años. «Treinta años en el caso de personas heterosexuales y 41 en personas homosexuales», especifica el facultativo, quien al hilo de las orientaciones sexuales apunta que, «cada vez más, la forma en que los jóvenes se relacionan a nivel sexual va cambiando».

De hecho, «ahora dos de cada cinco jóvenes asegura haber tenido relaciones con personas de ambos sexos» y «las relaciones múltiples sin protección están detrás de múltiples infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH es una de ellas».

Precisamente por esto es «muy importante la labor de concienciación en el uso del preservativo». Un trabajo que también desarrolla el comité «con diversas charlas de educación sexual en centros escolares», añade el médico.

Aunque el preservativo debe ser el «método barrera de cabecera», Lorenzo recuerda que «desde hace ya cinco años, el HUBU cuenta con una consulta específica para Profilaxis Preexposición (PrEP)». La PrEP es una medicación que previene la infección que puede provocar el Sida y que «está dirigido a personas que pueden tener prácticas de riesgo para la transmisión del virus del Sida, con el fin de reducir la posibilidad de contraerlo» y que actualmente reciben unos 80 pacientes en Burgos.

Por otra parte, el facultativo recuerda que «las personas con VIH que se encuentran en tratamiento con antirretrovirales y tiene el virus indetectable, de ninguna manera puede trasmitir la enfermedad».

Referente nacional

Especialmente orgulloso se muestra Lorenzo de la Casa de la Encina, una de las pocas viviendas para personas con VIH que sigue funcionando en España. «Está gestionada por el comité y durante años ha sido el hogar y el espacio seguro de decenas de personas con VIH, que han llegado muy dañados a nivel físico y emocional y allí han logrado recuperarse mucho».