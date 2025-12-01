Bridgestone desactiva ahora el ERTE de diciembre

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Días después de anunciar la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en diciembre, la fábrica de Bridgestone en Burgos ha decidido retirarlo. Una de explicaciones que se ha dado a los representantes de los trabajadores está en que ha llegado un nuevo pedido para Navidad. La empresa asume "los excesos de inventario e inconvenientes que puedan generarse, con la intención de dar estabilidad a la plantilla", según señala el Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone (SITB).

Este sindicato critica "la absoluta falta de planificación y seriedad" por parte de la empresa, a la vez que ha planteado "las dudas" sobre las causas que la compañía daba para aplicar el expediente, así como para retirarlo.

El SITB planteó a la empresa una serie de cuestiones como no justificar la afectación que ha tendido realizar miles de horas extras o "denegar adicionales por razones productivas o trabajar con el calendario de máxima jornada laboral". Tampoco, según este sindicato, "han demostrado que exista un problema de inventario", así como una caída de ventas y "no han adoptado ninguna medida previa" para evitar o paliar la aplicación del ERTE, entre otras.

Este sindicato señala que es "un auténtico abuso" de la empresa la "normalización" de un ERTE con "la única intención de rentabilizar al máximo el negocio a costa de los trabajadores y de las arcas públicas".

Por su parte, el sindicato BUB calificaba de "contradictorio" que por un lado la empresa planteara un ERTE mientras se estaban haciendo horas extraordinarias. A su vez, a través de un comunicado, mostraba su deseo de que la dirección de la empresa "no pierda este rumbo y dirija el futuro de la fábrica en la mayor normalidad y garantía para todos los trabajadores".

Este sindicato cargaba contra el SITB por obrar "de mala fe" y con "populismo". Según BUB, el SITB "nunca ha llegado a ningún acuerdo con la empresa en Burgos y que tan solamente firmó un convenio por conveniencia propia para estar en un Comité Europeo".