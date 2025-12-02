Vox descarta ya apoyar las cuentas del PP: "No son de fiar. La ciudad les importa un pimiento"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El impulso al controvertido proyecto del ambigú del paseo de la Isla se tornaba la gota que colmó el vaso de la paciencia de Fernando Martínez-Acitores. Se siente, de nuevo, "traicionado" por el PP. Tanto, que Vox ya descarta apoyar las cuentas de Ayala para 2026. "Llevamos más de dos meses a la espera de que nos llamen, pero, llegados a este punto, ya nos da igual. No son de fiar. La ciudad les importa un pimiento", estallaba, tras conocer que Urbanismo ha contratado el diseño de la mencionada instalación, pese a que los 'populares' aceptaron la condición de Vox de sacarlo de la modificación presupuestaria aprobada a comienzos de 2025 para lograr su respaldo.

"No son gente de palabra. Engañan sistemáticamente a quienes quieren que voten a favor de sus propuestas. Esto no es de recibo y los burgaleses deben saber cómo actúan los que están al frente de la ciudad", clamaba, muy molesto por "las formas". De ahí, señaló, el rechazo anticipado a respaldar las cuentas: "Si vamos a poner unas condiciones y después las van a incumplir, no tiene sentido".

Martínez-Acitores explicó que, si bien esto ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, su enfado se disparó al comprobar que, mientras los concejales del PP no pierden ocasión de insistir a los de Vox, "en distintos eventos, incluso por los pasillos", en la necesidad de alcanzar un acuerdo que evite tener que aprobar el presupuesto del año que viene a través de una cuestión de confianza, se había tramitado la adjudicación del contrato para redactar el proyecto, el estudio geotécnico, el levantamiento topográfico y la dirección de obra del ambigú. "Nos están tomando el pelo", lamentó, para indicar que "si pedimos en su momento sacar el ambigú de la modificación de crédito es porque entendemos que no debe ejecutarse". Lejos de eso, Ayala optaba por "llevarlo por otra partida y ejecutarlo igualmente".

El portavoz del partido de Santiago Abascal reconoció que la relación con el equipo de Gobierno está marcada por continuos incumplimientos. "Es un equipo de Gobierno absolutamente volcado en sus propios intereses", insistió y enumeró distintos episodios a modo de ejemplo como la gestión de la Zona de Bajas Emisiones, los empadronamientos irregulares, sobre los que "todavía seguimos esperando disculpas" al constatarse que "teníamos razón" o el acuerdo para recortar las ayudas a ONG de apoyo a la migración, sobre el que el PP reculó, dando lugar a la ruptura del bipartito.

A todo ello añadió la situación de otro polémico proyecto, como es el túnel de la calle Santander, con el que ocurría algo similar a lo sucedido con el ambigú. "Pedimos retirar la partida en la segunda modificación presupuestaria, pero el proyecto ya está adjudicado por la Junta de Gobierno desde agosto", criticó y denunció también la falta de avances en otras medidas comprometidas. "Todavía estamos esperando la oficina de atención a la maternidad y nada se sabe del carril bici en el polígono de Villalonquéjar o de la pasarela frente a El Plantío", apuntó, para censurar de paso que en actos públicos el PP no diga que partidas como la que servirá para reformar la sede de Protección Civil se aprobaron gracias a Vox. "Actúan como si fuese una cosa de ellos", reprochó.

Martínez-Acitores presumió además de la disposición al diálogo que, pese a los sucesivos engaños, ha mantenido su formación: "Tener más buena voluntad que nosotros es imposible, pero la situación ha llegado a un punto límite", apostillaba.