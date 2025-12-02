Manso renegocia con los redactores de Burgos Río para el arreglo de la avenida Arlanzón y encargar seis pasarelas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Urbanismo ha vuelto a negociar con los redactores del proyecto de 'Burgos Río', aquella iniciativa del pasado mandato que transformaba urbanística y medioambientalmente todo el entorno del río Arlazón, para encargar al estudio ganador el arreglo de la acera y la calzada de la avenida Arlanzón, entre el puente Gasset y la autovía, así como seis pasarelas.

El vicealcalde, Juan Manuel Manso, ha dado estas explicaciones tras el consejo de la Gerencia de Urbanismo a raíz de una pregunta de Vox que solicitaba información sobre el proyecto de la pasarela del río Arlanzón a la altura del Plantío, que era uno de los puentes prioritarios por la falta de accesibilidad del actual.

Según ha trasladado a los medios de comunicación, ya se han retomado los contactos con Burgos & Garrido Arquitectos S.L.P. y Prointec S.A. "intentando sacar provecho a lo que se invirtió en Burgos Río, simplificando trámites".

Es la segunda vez que se acude a esta vía, ya que en noviembre de 2024 Manso anunció que se les contrataría para que redactasen los proyectos de siete pasarelas sobre el río en total, dos nuevas y la renovación de otras cinco. Entonces no prosperó, "tuvimos casi un acuerdo y lo rompimos porque lo que nos proponían no era adecuado desde nuestro punto de vista", pero se dan otra oportunidad en la que se ha incluido la reurbanización de la avenida Arlanzón.

Los técnicos del área están redactando unos pliegos para sacar adelante un procedimiento negociado sin publicidad "para ver si podemos cerrar las condiciones de este proyecto" en el que se pretende encargar cuatro proyectos de pasarelas con la dirección facultativa incluida y otras dos pasarelas sin dirección facultativa por "cuatrocientos y pico mil euros que ya teníamos".

Las cuatro pasarelas con dirección facultativa son las del entorno del campo de fútbol de El Plantío (la negociada con Vox), la del Humedal, la de la Milanera y la de la Isla. Las otras dos estarían ubicadas entre el puente Gasset y el puente de la autovía y estarían incluidas en la propuesta para remodelar la avenida Arlanzón. En este intervalo, ya existen dos pasarelas en la actualidad y, por tanto, se renovarían.

Desde Urbanismo tratarán de dar inmediatez a este procedimiento que ahora se ve viable porque el estudio ha reconsiderado "ajustando" sus pretensiones, ya que hace unos meses se desistió porque "no podían aceptar sus pretensiones", en palabras del concejal popular.