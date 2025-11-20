El Burgos CF tantea a la Diputación para crear una nueva ciudad deportiva «en paralelo» a las obras de El Plantío

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del Burgos Club de Fútbol, Marcelo Figoli, no se conforma únicamente con ampliar el estadio municipal de El Plantío y dotarlo de usos extradeportivos. También contempla, «en paralelo» al desarrollo de las obras, una nueva ciudad deportiva «adaptada a las necesidades» del proyecto. No solo del primer equipo, sino de la cantera al completo.

La propiedad del club ya ha entablado negociaciones con la Diputación Provincial para tejer un «plan de colaboración bastante fuerte» en este sentido. Según avanzó Figoli este jueves, se barajan «dos o tres sitios muy interesantes» en el Alfoz de Burgos. Obviamente, sacar adelante una actuación de tal magnitud llevará s tiempo. Y aunque por ahora resulta prácticamente imposible hablar de plazos, quiere que el futuro complejo sea una realidad «lo antes posible».

Sin descartar la actual ciudad deportiva de Castañares como dotación complementaria, el empresario argentino vislumbra su propuesta en términos de cantidad y calidad. El emplazamiento será más grande y con mayor número de campos de fútbol, eso se da por hecho. Al mismo tiempo, contempla la construcción de una zona residencial para alojar a jóvenes promesas e incluso una «escuela internacional» que promueva la atracción y generación de talento. Dentro de este apartado, le encantaría suscribir «convenios con universidades» para que el modelo que ansía implantar tenga «mucho más impacto».

Decidido a impulsar esta nueva ciudad deportiva, Figoli sigue adelante con sus planes de remodelar El Plantío. Si por él fuese, las obras arrancarían en enero de 2027 habida cuenta de que antes, tal y como le han trasladado desde el Ayuntamiento, resulta imposible. Lo ve factible, aunque todo apunta a que habrá que esperar un poco más. Así las cosas, se fija como tope temporal el mes de junio, una vez finalizada la temporada y con la campaña de abonados en ciernes. Una fecha, a su juicio, «totalmente razonable».

Sobre este asunto habló, este mismo miércoles, el propietario del Burgos CF con el equipo de Gobierno municipal. Durante la reunión, después de que la alcaldesa, Cristina Ayala, cerrase la puerta a un hipotético arranque de las obras el verano que viene, se pusieron sobre la mesa las opciones que maneja el club y el Ayuntamiento. El acercamiento es evidente, ya que Figoli no se cierra en banda a la ampliación por fases del estadio. Sigue sin verlo del todo claro, de ahí que defienda una intervención integral porque supondría «menos tiempo y menos costo».

Nada hay cerrado, por ahora, pese a que la propiedad del club blanquinegro muestre mayor predisposición que nunca al planteamiento municipal. En cualquier caso, «un estadio provisional no está descartado» pese a que una experiencia de este tipo puede acarrear resultados «positivos y negativos». Lo importante, sea cual sea el camino a seguir, será recabar un apoyo masivo de la afición para que el Burgos CF se sienta plenamente respaldado. Por eso, precisamente, se realizará una encuesta para «tantear a los socios».

Con El Plantío ya remodelado y un aforo que rondará los 20.000 espectadores, el mandatario del club castellano augura un «movimiento permanente» en la zona que beneficiará a los negocios del entorno. Su intención, como ya puso de manifiesto en su día, es ir más allá del plano deportivo. Aparte de restaurantes y locales de ocio, también prevé convertir el estadio en ubicación de referencia para conciertos.

Antes de dar el paso, eso sí, la concesión demanial del estadio saldrá de nuevo a licitación. Con contrato actual, «insuficiente» a juicio de Figoli, «no podemos hacer ni siquiera un fondo». En base a ello, cree conveniente que se redacte un nuevo concurso público aunque «sería más fácil seguir que meternos en el lío en el que nos estamos metiendo».