Los parados burgaleses cobran de media 1.023 euros al mes, la segunda mayor cuantía de Castilla y León

Las prestaciones contributivas por desempleo en la provincia de Burgos rondaron el pasado mes de octubre los 1.023 euros al mes. Una cuantía ligeramente por encima de la media nacional (1.020 euros) y la segunda más alta de Castilla y León, tan solo superada por Soria con 1.030 euros.

La percepción media regional por este concepto, de 984 euros mensuales, oscila entre las cifras de Soria y las de Salamanca, a la cola de la Comunidad con 943 euros. Tan solo Cáceres y Badajoz, con 924 y 917 euros, respectivamente, se sitúan por debajo en el conjunto del país. Y en el top, con 1.075 euros, nos encontramos con Barcelona.

En este último mes de referencia, 8.884 vecinos de la provincia recibieron algún tipo de prestación. La mayoría (5.848) de carácter contributivo, aunque también se repartieron 3.007 en forma de subsidio y 29 enmarcadas en la renta activa de inserción. Dentro del total de beneficiarios, 1.414 fueron de origen extranjero (856 procedentes de países comunitarios).

Si hablamos de subsidios, se puede apreciar un aumento progresivo del número de solicitudes y beneficiarios conforme avanzaba el año. El pasado mes de enero, se tramitaron 682 solicitudes y 519 altas. En octubre, la cifra ascendía a 1.341 y 1.255.

Octubre se cerró con un total de 2.460 personas percibiendo subsidios por desempleo. El incremento, en comparación con enero, se sitúa en el 170%. Dicho porcentaje se acentúa más en el caso de la población extranjera, sea o no comunitaria, al pasar de 197 a 634 beneficiarios durante los diez primeros meses del año. La subida, calculadora en mano, es del 221%.