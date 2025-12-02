Aguas de Burgos moderniza la red de saneamiento con un levantamiento topográfico innovador

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos ha completado en 2025 un levantamiento topográfico integral de la red de saneamiento, una iniciativa que refuerza la planificación y la gestión de las infraestructuras subterráneas en la ciudad. Este trabajo pionero permite a la empresa municipal disponer, por primera vez, de datos exhaustivos, actualizados y verificables de todo el sistema de saneamiento. Utilizando sistemas de información geográfica (GIS) y modelos hidráulicos avanzados, la intervención se sitúa como un paso esencial hacia la modernización y sostenibilidad del ciclo del agua en Burgos.

Desde comienzos de este año 2025, equipos técnicos de Aguas de Burgos han validado la ubicación y las características de más de 30.000 arquetas y 27.000 sumideros, integrando posteriormente toda esta información en su software de gestión urbana. Según Gustavo Rodríguez, responsable de la Oficina Técnica de la compañía, "el levantamiento aporta un conocimiento profundo de la red de saneamiento, indispensable para realizar un diagnóstico efectivo y tomar decisiones basadas en datos reales". Gracias a esta cartografía precisa, se identifican puntos de vulnerabilidad y zonas con riesgos potenciales de desbordamiento en episodios de lluvias fuertes.

El levantamiento topográfico de la red de saneamiento ha facilitado el registro digital de todos los elementos críticos que integran el sistema: pozos de registro, sumideros, conducciones principales y secundarias. Además de atender a la localización, los equipos técnicos se han centrado en la verificación del estado físico y funcional de la infraestructura, aportando datos que son clave para evaluar la vida útil de los elementos y anticipar su renovación.

Entre las aplicaciones prácticas más relevantes, la integración de esta información en el GIS municipal y la elaboración de un modelo hidráulico han supuesto "un hito para el sector", expresan fuentes técnicas del Ayuntamiento. La modelización hidráulica, aún en fase de ajuste y prueba, permitirá a los ingenieros simular el comportamiento del sistema ante distintos escenarios de caudal, anticipar incidencias por lluvias intensas y dimensionar correctamente futuras inversiones.

El análisis detallado derivado de este levantamiento topográfico posibilita, con mayor precisión, implementar planes de mantenimiento preventivo y optimizar la toma de decisiones ante inclemencias meteorológicas. En palabras del propio Rodríguez, esta metodología "permite identificar puntos débiles, zonas donde se producen desbordamientos en episodios de lluvias intensas y áreas donde las infraestructuras requieren renovación o refuerzo".

Por su parte, la industria local resulta especialmente beneficiada en áreas con infraestructuras antiguas. Ejemplo de ello es el polígono industrial de Villalonquéjar, una zona estratégica para la economía burgalesa. El conocimiento exacto del estado de las conducciones permite priorizar inversiones, reforzar la continuidad del servicio y reducir la exposición a incidentes o cortes prolongados que impacten en la actividad productiva.

El proyecto, cuya primera fase culminó durante el primer semestre de 2025 con el diagnóstico del estado general, se encuentra ahora inmerso en la fase definitiva: la elaboración y ajuste del modelo hidráulico digital. Este simulador, diseñado conforme a estándares internacionales, ofrece herramientas de predicción y planificación para afrontar tanto situaciones habituales como emergencias puntuales.

La información sistematizada permite a Aguas de Burgos evitar errores en futuras obras y optimizar el uso de los recursos públicos. Además, la entidad incrementa su capacidad para anticipar problemas, seleccionar tecnologías adecuadas para la renovación de redes y establecer protocolos de actuación basados en análisis objetivos.