Así es el trabajo de control de vertidos. Aguas de Burgos detecta incumplimientos en la mitad de las muestras industriales

Un técnico en una toma de muestras de la red.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos libra una batalla silenciosa cada día: la de vigilar que ningún vertido industrial comprometa la salud del río Arlanzón ni el pulso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Es un trabajo técnico, constante y casi invisible, pero decisivo para sostener una ciudad que aspira a ser más limpia y sostenible.

La sociedad municipal ha reforzado en los últimos años el control de los vertidos a la red de saneamiento de las empresas y de las actividades industriales. En 2020 se actualizó la Ordenanza de Vertidos para aumentar la vigilancia y permitir la apertura de expedientes sancionadores con la correspondiente multa económica a aquellas industrias que superen los límites establecidos en contaminantes vertidos a la red.

El resultado del incremento de actividad en este ámbito, como explican el gerente de Aguas de Burgos, Antonio García Pastrana, y la directora técnica Mirian Fernández Lara, es que se han duplicado las inspecciones, el análisis de muestras y la supervisión de actividades potencialmente contaminantes, si se comparan datos de 2020 con los actuales.

En 2024 se tomaron 625 muestras, frente a las 280 de hace apenas tres años, lo que supone una media de 52 muestras tomadas y analizadas al mes. Durante el pasado ejercicio en 319 casos se superaron los límites marcados en la Ordenanza municipal. Por tanto, el 55% de las muestras presenta algún incumplimiento, aunque García Pastrana subraya que «la gran mayoría son muy leves». Esos desajustes no comprometieron el funcionamiento de la depuradora, si bien «es importante controlarlos».

«La responsabilidad del agua o del vertido, una vez que desemboca en la red, ya es nuestra, ya que es una responsabilidad municipal. Tanto la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) como el Seprona a quien miran es a quien gestiona la red de saneamiento, no a quien ha hecho el vertido, entones nuestra labor es controlar esos vertidos», especifica el gerente, que comenta que se hacen requerimientos a las empresas para que mejoren sus procesos.

Así, añade que el primer paso es «disuadir» y si se ha generado un vertido preocupante saber dónde se ha generado y poner el foco. Y más allá de ello, el personal técnico del Laboratorio de Aguas, ubicado en la calle La Lora, del polígono de Villalonquéjar, está también para «apoyar y asesorar a la industria de Burgos» en la mejora de sus procesos de depuración del agua y de vertido de las aguas residuales.

Aguas de Burgos no multa, sino que traslada los incumplimientos a la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento, que tiene la competencia en el desarrollo de los expedientes sancionadores.

Hay unas 100 empresas con potencial contaminante significativo bajo seguimiento anual, matiza Mirian Fernández, directora técnica y máxima responsable del departamento de inspección de vertidos. Son de sectores muy diversos, con especial peso de la industria agroalimentaria y también químicas. «Cuando una empresa solicita una licencia de actividad, una de las autorizaciones que requiere es la de vertido que se gestiona en Aguas de Burgos», explica Fernández, que señala que se visita la empresa, se revisan sus instalaciones, los sistemas de depuración con los que cuenta y se examinan los contaminantes potenciales que podría emitir antes de informar favorablemente la autorización de vertido, que se actualiza cada dos años.

Tras ese proceso comienza un control periódico, según el potencial contaminante de cada industria: analíticas y revisiones de instalaciones. Los incumplimientos más habituales son de pH, aceites y grasas, nitrógeno amoniacal y, puntualmente, níquel, cromo o boro.

En los últimos tres años se ha potenciado esta línea de trabajo de la sociedad municipal, se han creado puestos nuevos para el control de vertidos y con la digitalización, en la que está inmersa la sociedad con fondos procedentes de Europa, se han modernizado las plataformas de gestión y control de muestras para agilizar los procesos en el laboratorio.

El gerente explica que se está trabajando en la creación de una plataforma específica de gestión de todo el servicio de agua para la industria, donde una de las parcelas es la gestión de vertidos para que todas las empresas puedan utilizarlo para mejorar sus procesos.

El equipamiento del laboratorio, que tiene una plantilla de 15 personas, también se ha comenzado a renovar y en esa línea de trabajo «estamos planteando un sistema de detección en continuo de potenciales toxicidades a la depuradora para proteger el proceso biológico». Se trata de un respirómetro que detectará en continuo vertidos tóxicos que no aparecen en analíticas ordinarias.

Accidentales

Desde Aguas de Burgos explican en relación con un vertido que sucedió el pasado mes de octubre procedente de Adisseo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad, que se trató de un vertido «accidental» y no como consecuencia de la dinámica de proceso que se controla de manera periódica. «Cuando hay un vertido de mayor gravedad suele ser consecuencia de un accidente», explican y, de ahí, la importancia de avanzar hacia el sistema de detección en continuo.

Por último, una cuestión reseñable es que tras la actualización de la Ordenanza de Vertidos, desde Aguas de Burgos se considera necesario realizar una revisión para adaptar los límites de vertido que en ella se recogen a las necesidades fijadas en la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas que reduce los valores de nitrógeno total y fósforo total admisibles en el vertido a cauce del agua depurada en la EDAR, así como normativas futuras relativas a la aplicación de fangos que se prevén más limitantes.