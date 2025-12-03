Ayala prevé llevar el presupuesto para 2026 a un Pleno extraordinario el 29 de diciembre
El borrador está ultimado y la previsión que maneja el equipo de Gobierno es entregarlo a los grupos de la oposición para comenzar con el trámite administrativo. La alcaldesa solicita el apoyo de la oposición
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha comentado la última hora del borrador del presupuesto municipal para 2026 para afirmar que el equipo de Gobierno tiene señalada la fecha en el calendario del 29 de diciembre. En esta jornada se plantea la celebración de un Pleno extraordinario que llevará en el orden del día la propuesta de aprobación inicial de las cuentas.
"Ya sé que nos hemos retrasado, somos conscientes porque teníamos que hacer unos ajustes relacionados con la subida de sueldo a los funcionarios que se ha conocido hace unos días", ha señalado durante la inauguración del carril bici de la avenida Constitución, para concretar que la idea es contar con una aprobación inicial de las cuentas el 29 de diciembre.
Burgos
Natalia Escribano
Para ello necesitará el respaldo de alguno de los grupos de la oposición (PSOE o Vox) a quienes ha vuelto a pedir el apoyo, ya que considera que es un "presupuesto ambicioso para la ciudad". Ayala explicó que crece la cuantía con respecto al pasado año, cuando se manejaron 250 millones de euros, así como la cantidad asignada a inversiones.