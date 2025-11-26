Ayala sobre el presupuesto: "Llamo a la oposición a la posibilidad de acordar las cuentas de 2026"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa, Cristina Ayala, "no ceja" en la posibilidad de intentar pactar el presupuesto en el ámbito de las inversiones con los grupos municipales de Vox y del Partido Socialista. Esta ha sido su respuesta, preguntada sobre en qué momento se encuentra el borrador presupuestario para el año 2026.

A la vez, ha hecho un llamamiento a los portavoces de ambos partidos de la oposición, Josué Temiño, y Fernando Martínez-Acitores. "Llamo nuevamente a la posibilidad de acordar un presupuesto, creo que es una buena noticia para los burgaleses que se acuerden las cuentas", concretó durante una visita al aparcamiento gratuito junto al HUBU.

Ayala explicó que el equipo de Gobierno no dispone todavía del documento final "con todos los capítulos" y aseguró que tan pronto esté cerrado se lo pasarán a los grupos con representación en el Ayuntamiento de Burgos para que lo examinen y fijar una segunda reunión, la primera fue hace casi dos meses, tanto como con PSOE como con Vox. Según trasladó el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, también en el pleno de este pasado viernes, es en Capítulo de Personal el que todavía no está completamente cerrado. Sin embargo, trasladaba la alcaldesa que es en materia de inversiones en el apartado en el que cabe la negociación, puesto que el resto son cuestiones cerradas.

"Negociar no significa imponer, negociar, significa que uno pone algo y otro quita algo, eso es negociar", advertía Ayala, que "no tiene una propuesta cerrada, sino que hay posibilidad de entendernos".

Para la regidora municipal, no es momento de pensar en "electoralismos" sino en el avance Burgos. En una primera reunión con el grupo municipal socialista, en aquel momento, con Daniel de la Rosa como portavoz, el equipo de Gobierno planteó al PSOE recuperar el proyecto del bulevar de la calle Vitoria, una de las propuestas en las que se avanzó en el anterior mandato, pero que no dio tiempo a ejecutar.

Ayala planteó incluir partida en 2026 para que las actuaciones pudieran pasar de los planos a la realidad. Sin embargo, en aquel momento, la respuesta fue casi inmediata, ya que el grupo socialista calificó de chantaje la forma de negociar de la alcaldesa.

Por otro lado, cuando tocó el turno de Vox, la alcaldesa animó a los de Fernando Martínez-Acitores a explorar la vía de las rebajas fiscales. Tampoco tras aquella cita, ante la respuesta por parte de la formación, se veía factible un futuro entendimiento. De hecho, el responsable municipal de Vox ya planteó hace unos días que veía que el equipo de Gobierno iría a una cuestión de confianza para intentar aprobar el presupuesto para 2026, como ocurrió el pasado ejercicio, tras romperse el acuerdo de Gobierno PP-Vox.