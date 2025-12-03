Burgos celebra el Día de la Discapacidad: Una jornada para «reivindicar la igualdad de oportunidades»

Dos usuarias del centro leen un poema en la celebración del Día de la Discapacidad.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

‘Cada paso cuenta. Todos somos capaces’. Bajo ese lema, las personas con discapacidad celebran hoy su día. Lo hacen con un saco de reivindicaciones y la demanda de «tener las mismas oportunidades que cualquier persona».

Así lo explica Carmen Elena, directora del Centro de educación especial Puentesaúco de la capital burgalesa, en el que medio centenar de jóvenes reciben formación académica y otro medio centenar desarrolla terapia ocupacional. El espacio ha celebrado un acto conmemorativo con la lectura de un manifiesto y de un poema y una mesa redonda con la experiencia de cinco jóvenes.

Y es que el Día Internacional de las personas con Discapacidad tiene como principal objetivo visibilizar y apoyar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Esta jornada internacional, que se celebra desde 1992, busca fomentar una sociedad inclusiva y accesible, recordando que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad.

«Aún queda mucho por hacer», asevera Elena. «Estas personas tienen muchas capacidades diversas y debemos destacar qué es lo les hace especiales, cuáles son sus fortalezas y potenciarlas», apunta, al tiempo que recuerda que «todos tenemos una mayor capacidad para determinadas tareas y poca para otras».

Elena lamenta que «los jóvenes que llegan al centro lo hagan con decenas de informes educativos detrás que solo se centran en sus carencias y en lo que les cuesta», pero «en ninguna parte recogen hasta dónde pueden llegar» y es que «es importante recordar que la discapacidad no define a la persona».

Precisamente el viernes, los usuarios del centro realizarán una cápsula del tiempo en la que los jóvenes habrán recogido en un papel sus sueños y metas. «Siempre hablamos de metas realistas, objetivos que ellos pueden cumplir y que son muchos», apunta Elena. Entre esos objetivos y sueños están «acabar una formación profesional o sacarse el carnet de conducir». Objetivos como «el de cualquier otra persona».

Dos usuarios del centro fueron los encargados de poner voz a un manifiesto que recogía «la necesidad de aprovechar esta celebración, para seguir reivindicando», mostrando al mundo que «son capaces de muchas cosas y que cada día lo demuestran», introdujo Elena. «El futuro se construye paso a paso, aquí nadie se queda quieto porque seguimos caminando con pasos firmes y comprometidos».

Los dos jóvenes recordaron que «todas las personas somos igual de importantes, aunque seamos diferentes» y que «son esas diferencias las que nos hacen aportar cosas valiosas y crecer como sociedad».

«Somos personas que merecemos y debemos ser respetadas y contar con los mismos derechos y oportunidades» y «por eso pedimos igualdad y formar parte de la sociedad, pudiendo trabaja, estudiar y disfrutar de las relaciones sociales y dl ocio». «Hagamos que suceda», gritaron al unísono los encargados del manifiesto.

En primera persona

Después, dos usuarias se encargaron de leer un poema dedicado a la jornada, que sirvió de preámbulo para comenzar con una mesa de experiencias protagonizada por cinco jóvenes, entre los que se encontraba la nadadora burgalesa y medallista olímpica, Marta Fernández.

La deportista compartió vía streaming con los jóvenes del centro su día a día y recordó que el «apoyo del entorno» es «fundamental» para el desarrollo académico, profesional y personal de las personas con discapacidad y animó a los presentes a luchar por sus metas y sus objetivos.

Los datos

Se estima que en España hay más de 4 millones de personas con discapacidad y alrededor del 20,6% de los hogares tienen al menos una persona con discapacidad entre sus miembros. Castilla y León presenta la tasa más alta de personas con discapacidad residentes en centros de España, con 18 personas por cada 1.000 habitantes, según datos de 2023.