Una nueva unidad móvil medirá la calidad del aire en tres barrios de Burgos tras quejas por malos olores

Jaime Fernández y Carlos Niño con la unidad movil para controlar la calidad del aire.AYTO BURGOS

El jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Junta, Jaime Fernández, y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, han presentado la unidad móvil de medición de calidad del aire que la Administración autonómica utilizará las próximas semanas para contrastar los datos de las estaciones fijas ante las denuncias vecinales por malos olores y emisiones en varios barrios de la ciudad.

Según han explicado, el dispositivo se instalará durante 15 días en cada una de las tres ubicaciones previstas: Villagonzalo Arenas, La Ventilla y Villatoro dentro de una campaña que se va a prolongar hasta mediados de febrero, según ha explicado Fernández.

Este medidor permite comprobar los parámetros automáticos "que exige la normativa" en materia de "ozono, óxidos de nitrógeno, CO2 y compuestos orgánicos volátiles" y el vehículo cuenta con un equipo "novedoso" que permite analizar hasta cinco tamaños de partículas con un único instrumento.

Jaime Fernández ha apuntado que esta herramienta se utiliza para "corroborar posibles incidencias" detectadas por la ciudadanía o para verificar que las dos estaciones fijas de Burgos "no pasan por alto" situaciones muy localizadas.

"Aquí ha habido quejas de que hay mala calidad del aire; vamos a verlo", has afirmado Fernández y Niño.

En el barrio en que se ha puesto en marcha la experiencia -Villagonzalo Arenas- el parámetro de mayor interés es el dióxido de azufre (SO2), vinculado a una de las fábricas cercanas. También podría detectarse "ácido sulfhídrico", asociado al "olor a huevo podrido", aunque este gas no se mide con el actual equipamiento y no cuenta con valores de referencia legales en España.

A falta de completar la campaña actual, Fernández ha avanzado que, por ahora, los niveles registrados indican una calidad del aire "buena", aunque ha apuntado que una serie corta de días "no significa que mañana no pueda ser malísima".

El técnico de la Jntya ha explicado que los factores meteorológicos pueden influir tambien en la "dispersión de contaminantes" y que la Junta realiza una evaluación "completa", también de los compuestos volátiles, por si existiera alguna sustancia que no estuviera siendo detectada.