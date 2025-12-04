Ignacio González deja por segunda vez la Gerencia de Cultura

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El próximo 1 de enero, el actual gerente de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Ignacio González, dejará vacante su puesto para regresar a las tareas de coordinador cultural que tenía encomendadas antes de asumir esta responsabilidad. La noticia, confirmada ayer, fue trasladada por él mismo a través de un comunicado interno.

El septiembre de 2024 se convirtió en gerente de nuevo, en una segunda etapa en este puesto de trabajo que ya ostentó durante más de 19 años, entre septiembre de 1998 y abril de 2017, cuando en lugar de Gerencia de Cultura existía el Instituto Municipal de Cultura (IMC). En aquel momento, renunció por una cuestión de incompatibilidad del cargo con la tarea de docencia que pretendía ejercer en la Universidad de Burgos. Tras solicitar la compatibilidad, le fue denegada en una comisión de Personal ya lejana por los votos en contra de PSOE, Imagina y Cs, mientras que el PP se abstuvo.

El puesto de gerente de Cultura está definido como una plaza de libre designación en el Ayuntamiento, e Ignacio González obtuvo la mejor puntuación en el procedimiento de libre designación que se publicó en septiembre de 2024.

González vino a sustituir a Luis Simancas, que fue cesado por el PP en el verano de 2024, del puesto al que accedió con el PSOE en el Ayuntamiento.